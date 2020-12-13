قيمتها تفوق 300 ألف دولار.. العثور على لوحة لفنان مشهور بحاوية قمامة

نشر الأحد ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2020

استعادة لوحة لبانكسي في إيطاليا سرقت من مسرح باتاكلان في باريس

سرقة لوحة فنية شهيرة من معرض روسي في وضح النهار.. فما هي التفاصيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استعادت الشرطة الألمانية لوحة سريالية قيمتها تزيد عن 300 ألف دولار من حاوية مهملات في مطار دوسلدورف الدولي في ألمانيا.

وعثر على اللوحة التي رسمها الفنان السريالي الفرنسي إيف تانغوي، والتي تقدر قيمتها بحوالي 280 ألف يورو (339 ألف دولار)، في قاع حاوية إعادة التدوير التي يستخدمها عمال النظافة في المطار.

والقصة وراء هذا الاكتشاف تكاد تكون سريالية مثل اللوحة ذاتها، التي لم يتم تحديد عنوانها.

وتم الإبلاغ عن اختفاء اللوحة لأول مرة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما تركها رجل أعمال لم يذكر اسمه عن طريق الخطأ عند مكتب تسجيل الوصول في مطار غرب ألمانيا. وكان العمل الفني، المطلي بدرجات ألوان ترابية، مغلفاً في صندوق من الورق المقوى المسطح.

وفقط، عندما كان الرجل يستقل رحلته إلى تل أبيب، أدرك أنه ترك الصندوق الذي يحوي اللوحة الثمينة وراءه.

وفور وصوله إلى إسرائيل، اتصل رجل الأعمال بسلطات المطار للعثور على غرضه المفقود، حسبما ذكرته الشرطة الألمانية.

وعندما لم تنجح الشرطة في ذلك، استعان رجل الأعمال بابن أخيه والذي لم يكشف عن هويته أيضاً.

وقالت الشرطة في بيان إن أحد أقارب رجل الأعمال، ابن أخيه، أتى إلى المطار، حيث قدم بلاغاً إلى الشرطة المحلية.

وعندما وصلت القضية إلى مكتب مفوض الشرطة، اتصل بشركة التنظيف التي تهتم بمبنى المطار وانضم في النهاية إلى مدير المنشأة في إفراغ حاوية إعادة تدوير الورق، ليكتشف اللوحة القيمة في الأسفل.

ولا تزال تفاصيل رحلة اللوحة من مكتب تسجيل الوصول إلى حاوية إعادة التدوير غامضة، وفي النهاية تسلّم أحد أفراد العائلة اللوحة الثمينة في مطار دوسلدورف الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبحسب موقع "Guggenheim" الإلكتروني، ولد رسام الفن السيريالي الفرنسي، إيف تانغوي في باريس عام 1900. وعلى الرغم من افتقارها للتدريب الرسمي، فقد نظم أول عرض فردي له في عام 1927، في معرض "Galerie Surréaliste"، في باريس.