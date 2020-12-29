نشر الثلاثاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2020

تعرّفوا إلى الرجل البريطاني الذي تحوّل إلى منحوتة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كانت للبشرية ميول فنية تعود إلى العصر الحجري القديم على الأقل، والتي تعكسها أقدم لوحات منقوشة على الكهوف والتماثيل الحجرية المعروفة.

وعلى مدى سنوات لا حصر لها، جمع البشر هذه الأعمال الفنية. وبدورهما جمعت كل من دار "كريستيز" و دار "سوثبي" للمزادات، المشترين والبائعين معاً لعدة قرون، حيث يتنافس المشترون في حروب المزايدة المثيرة.

وقد شهد سوق الفن ارتفاعات شديدة خلال العقود الأخيرة، حيث سجلت بعض المزادات الكبرى أرقاماً قياسية للعديد من الفنانين في ليلة واحدة.

وتعد لوحة الفنان الإيطالي الشهير، ليوناردو دافنشي، للمسيح المخلص، "سالفاتور موندي"، بمثابة أغلى عمل فني تم بيعه في مزاد على الإطلاق، إذ وصلت قيمتها إلى 450.3 مليون دولار في عام 2017 خلال مزاد نظمته دار كريستيز للمزادات.

وعلى الرغم من أن المنحوتات لم تصل قيمتها إلى هذه المبالغ الطائلة، إلا أنها لا تزال تعد كبيرة، حيث تم بيع بعضها بمبالغ تزيد 100 مليون دولار للمنحوتة.

وفيما يلي إليكم أغلى 10 منحوتات تم بيعها في المزادات على الإطلاق، وبلغت قيمتها الإجمالية 806.5 مليون دولار:

منحوتة "L'Homme au doigt"، للنحات ألبرتو جياكوميتي عام 1947

"L'Homme au doigt" 1947 للنحات ألبرتو جياكوميتي Credit: Giacometti Foundation

السعر: 141.3 مليون دولار

المكان والزمان: دار كريستيز للمزادات في نيويورك، 2015



ما يجعل المنحوتة جذابة للغاية: هذا التمثال البرونزي الذي يبلغ ارتفاعه 6 أقدام، ويجسد رجلا يشير بإصبعه، كان خارج السوق منذ عام 1970، مما يزيد من جاذبيته.

ويدرك الخبراء أنه عمل فني عالمي المستوى، وتوجد نسخ أخرى من التمثال ذاته ضمن مقتنيات معرض "Tate" في لندن، ومتحف الفن الحديث في نيويورك.

منحوتة "L'Homme qui marche I"، للنحات ألبرتو جياكوميتي عام 1960

منحوتة "L'Homme qui marche I"، للنحات ألبرتو جياكوميتي عام 1960 Credit: Giacometti Foundation

السعر: 104.3 مليون دولار

المكان والزمان: دار سوثبي للمزادات في لندن، 2010



ما يجعل المنحوتة جذابة للغاية: لقد حصل المشتري على قطعة ثمينة توجد نسخ أخرى من التمثال ذاته في المتاحف الكبرى، مثل متحف معهد كارنيغي للفنون في بيتسبرغ ومعرض ألبرايت نوكس للفنون في بوفالو ، نيويورك

ودخل هذا التمثال التاريخ، إذ كان أول منحوتة تُباع بأكثر من 100 مليون دولار

منحوتة 'Chariot'، للنحات ألبرتو جياكوميتي عام 1950

منحوتة 'Chariot'، للنحات ألبرتو جياكوميتي عام 1950 Credit: Giacometti Foundation

السعر: 101 مليون دولار

المكان والزمان: دار سوثبي للمزادات في نيويورك، 2014

ما يجعلها جذابة للغاية: في الليلة التي تم فيها بيع هذا التمثال الذي يقف على بعد 4 أقدام و 9 بوصات، حصل على ثاني أعلى سعر لمنحوتة من أنامل جياكوميتي، وثاني أعلى سعر على الإطلاق لمنحوتة في وقت بيعه.

ويجسد التمثال صورة السريالية لامرأة على عربة لا تستطيع التحرك، وله حكاية غريبة، وكان الفنان قد قضى بعض الوقت في المستشفى بعد كسر قدمه في حادث، وتذكر لاحقاً أنه "تعجب" من عربات الممرضات المجهزة بالأجراس

قام جياكوميتي بعمل ستة نسخ من التمثال. ويمكن العثور عليها في مؤسسات مثل متحف الفن الحديث في نيويورك؛ ألبرتو جياكوميتي شتيفتونغ في زيورخ؛ والمعرض الوطني للفنون في واشنطن.

منحوتة "الأرنب" للفنان جيف كونز عام 1986

منحوتة "الأرنب" للفنان جيف كونز عام 1986 Credit: CHRISTIE'S IMAGES LTD. 2020

السعر: 91 مليون دولار

المكان والزمان: دار كريستيز للمزادات في نيويورك، مايو/آيار 2019

ما يجعلها جذابة للغاية: تعود هذه المنحوتة إلى الثمانيات وهي من أنامل فنان أمريكي كان يعمل سابقاً سمساراً للأوراق المالية، وهذه النسخة الدقيقة تجسد لعبة قابلة للنفخ ضمن مجموعة كاملة من الأعمال التي يعتبرها البعض غير ممتعة، بينما يقول آخرون إنها تجسيد مقصود على ثقافة المستهلك.

منحوتة "La jeune fille sophistiquée"، للنحات كونستانتين برانكوشي بين عامي 1928و1932

منحوتة "La jeune fille sophistiquée"، للنحات كونستانتين برانكوشي بين عامي 1928و1932 Credit: CHRISTIE'S IMAGES LTD. 2020

السعر: 71.2 مليون دولار

المكان والزمان: دار كريستيز للمزادات في نيويورك، مايو/آيار 2018

ما يجعلها جذابة للغاية: كانت هذه القطعة معروضة في السوق منذ عام 1955، عندما اشتراها البائع مباشرة من الفنان، لذلك كان المشتري في تلك الليلة هو الشخص الثاني الذي يمتلك القطعة على الإطلاق.

ويجسد هذا التمثال، نانسى كونارد المولودة في بريطانيا ووريثة ثروة كونارد للشحن، وقد سخرت من العادات الاجتماعية وألهمت أعمال الكتاب البارزين مثل لويس أراغون، وعزرا باوند. وفي أوقات منفصلة كانت متورطة مع كليهما عاطفياً.

منحوتة "Tête"، للنحات أميديو موديلياني بين عامي 1911و1912

منحوتة "Tête"، للنحات أميديو موديلياني بين عامي 1911و1912 Credit: Giacometti Foundation

السعر: 70.7 مليون دولار

المكان والزمان: دار سوثبي للمزادات في نيويورك، 2014

ما يجعلها جذابة للغاية: تصور موديلياني عدداً من المنحوتات الحجرية كمجموعة في الاستوديو الخاص به، وعرضها في معرض باريس الرئيسي، وفقاً للفنان جاك ليبتشيتز ، المقتبس في ملخص سوذبيز عن المنحوتة.

من المعروف أن الغالبية العظمى من أكثر من عشرين منحوتات حجرية موديلياني قد أقامت في متاحف عالمية مثل متحف الفن الحديث، وغوغنهايم في نيويورك، ومتحف فيلادلفيا للفنون، والمعرض الوطني الأسترالي في كانبرا.

منحوتة "Balloon Dog"، للفنان جيف كونز بين عامي 1994و2000

منحوتة "Balloon Dog"، للفنان جيف كونز بين عامي 1994و2000 Credit: CHRISTIE'S IMAGES LTD. 2020

السعر: 58.4 مليون دولار

المكان والزمان: دار كريستيز نيويورك، 2013

ما يجعلها جذابة للغاية: تقف هذه المنحوتة التي تجسد كلب بالوني بطول 10 أقدام وتزن طناً واحداً، وهي واحدة من خمس قطع متطابقة باستثناء اللون.



منحوتة 'La muse endormie' للنحات كونستانتين برانكوشي عام 1913

منحوتة 'La muse endormie' للنحات كونستانتين برانكوشي عام 1913 Credit: CHRISTIE'S IMAGES LTD. 2020

السعر: 58.4 مليون دولار

المكان والزمان: دار كريستيز نيويورك، 2017

ما يجعلها جذابة للغاية: تعيش أعمال أخرى من هذه المجموعة في متاحف مثل معهد شيكاغو للفنون، ومتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، ومتحف الفن الوطني الحديث في باريس. وتم عرض إحداها في معرض Armory Show التاريخي في نيويورك عام 1913، وهو معرض تم فيه تقديم الفنانين الأوروبيين المعاصرين للجمهور الأمريكي.

ويقال أن برانكوشي قال عنها: "بهذا الشكل، يمكنني تحريك الكون".

منحوتة لبؤة جينول، حوالي 3000-2800 عام قبل الميلاد

منحوتة لبؤة جينول، حوالي 3000-2800 قبل الميلاد Credit: Courtesy Sotheby's

السعر: 57.2 مليون دولار

المكان والزمان: دار سوثبي نيويورك، 2007

ما يجعلها جذابة للغاية: تم تقدير القطعة الأثرية الوحيدة في القائمة، وهي قطعة من الحجر الجيري التي يزيد ارتفاعها عن 3 بوصات، والمعروفة باسم لبؤة جينول، بما يصل إلى 18 مليون دولار، لذلك بيعت بأكثر من ثلاثة أضعاف سعرها المتوقع، وسجلت رقماً قياسياً في ذلك الوقت لأي منحوتة تعود أي فترة.

Grande tête mince'، ألبرتو جياكوميتي عام 1955

Grande tête mince'، ألبرتو جياكوميتي عام 1955 Credit: Courtesy Sotheby's

السعر: 53 مليون دولار

المكان والزمان: دار كريستيز نيويورك، 2010

ما يجعلها جذابة للغاية: لم يكن لهذه القطعة سوى مالكين منذ خروجها من باب معرض نيويورك

واشتهر جياكوميتي بمنحوتاته المجهولة ذات الشكل الرفيع، وقد نحت عددًا قليلاً فقط من الأفراد الحقيقيين، بما في ذلك شقيقه، وزوجته أنيت، وآخرين كان قريباً منهم. قد يقال إن هذا يضفي على الأعمال ثقلًا عاطفيًا أكبر.