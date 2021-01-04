خاتم مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يكسر رقماً قياسياً في موسوعة غينيس

نشر الاثنين ، 04 يناير / كانون الثاني 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تساءلتي يوماً كم عدد الماسات التي يمكن أن يحملها خاتم واحد؟

بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الجواب هو 12،638 ماسة.

يبلغ وزن الخاتم الخلاب حوالي 165 غراما Credit: Credit: Renani Jewels/Guinness World Records

ونجح الصائغ من الهند، هاريش بانسال، مؤسس شركة "مجوهرات ريناني" في مدينة ميروت الهندية، في كسر الرقم القياسي لأكثر عدد ماسات يوضع على خاتم بتصميمه المبهر بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2020.

ويتميز الخاتم، المسمى "ذي ماريغولد - خاتم الازدهار"، بتصميم على شكل زهرة مزخرفة ومرصعة بأكثر من 12 ألف ماسة طبيعية من فئة 38.08 قيراط، وفقاً لموسوعة جينيس.

وسُجّل الرقم القياسي السابق، والعائد لخاتم مرصّع بـ7801 ماسة، أيضاً في الهند، من قبل مؤسس شركة "هولمارك للمجوهرات" ومقرها حيدر أباد.

وأوضح بانسال لموسوعة غينيس أنه استوحى تحقيق هذا الرقم القياسي في عام 2018 أثناء دراسته تصميم المجوهرات في مدينة سورات بالهند.

وبعد عامين، أكملت شركته تصميم الخاتم في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020.