خاتم مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يكسر رقماً قياسياً في موسوعة غينيس

ستايل
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
خاتم مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يكسر رقماً قياسياً في موسوعة غينيس

 دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تساءلتي يوماً كم عدد الماسات التي يمكن أن يحملها خاتم واحد؟ 

بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الجواب هو 12،638 ماسة.

خاتم مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
يبلغ وزن الخاتم الخلاب حوالي 165 غراما Credit: Credit: Renani Jewels/Guinness World Records

ونجح الصائغ من الهند، هاريش بانسال، مؤسس شركة "مجوهرات ريناني" في مدينة ميروت الهندية، في كسر الرقم القياسي لأكثر عدد ماسات يوضع على خاتم بتصميمه المبهر بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2020.

ويتميز الخاتم، المسمى "ذي ماريغولد - خاتم الازدهار"، بتصميم على شكل زهرة مزخرفة ومرصعة بأكثر من 12 ألف ماسة طبيعية من فئة 38.08 قيراط، وفقاً لموسوعة جينيس.

وسُجّل الرقم القياسي السابق، والعائد لخاتم مرصّع بـ7801 ماسة، أيضاً في الهند، من قبل مؤسس شركة "هولمارك للمجوهرات" ومقرها حيدر أباد.

قد يهمك أيضاً

"يصعب وصف ندرتها وجمالها".. بيع ماسة بيضاء نادرة تزن أكثر من 100 قيراط بمزاد عبر الإنترنت

وأوضح بانسال لموسوعة غينيس أنه استوحى تحقيق هذا الرقم القياسي في عام 2018 أثناء دراسته تصميم المجوهرات في مدينة سورات بالهند.

وبعد عامين، أكملت شركته تصميم الخاتم في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020.

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.