نشر الأحد ، 10 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بمساحة تصل إلى 20 ألف قدم بكاليفورنيا وبسعر يبلغ 160 مليون دولار، يمكن أن يصبح هذا أغلى منزل يباع بالمزاد على الإطلاق.

وتقع فيلا "Firenze" المكونة من 13 غرفة نوم على مساحة تزيد عن 36,421.7 متر مربع في "بيفرلي هيلز"، ويمكن الوصول إليها عبر شارعها الخاص، وفقاً لـ"مزادات الكونسيرج"، التي تتولى عملية البيع.

وزُين القصر بأسقف مقببة ومدافئ متعددة و25 حماماً، بينما يضم العقار ثلاثة بيوت ضيافة منفصلة.

Credit: Credit: Concierge Auctions

ويقع القصر في منطقة "North Beverly Park"، وهو موطن للمشاهير بما في ذلك رود ستيوارت، ودنزل واشنطن، وسيلفستر ستالون، بحسب بيان صحفي.

وصممه المهندس المعماري ويليام هابلينسكي المقيم في كاليفورنيا، ووصفت دار المزادات العقار بأنه "قرية إيطالية أصلية".

وتشمل وسائل الراحة في الهواء الطلق مساراً للركض، وحوض سباحة، وجاكوزي، ومنزلاً على المسبح، وملعب لكرة المضرب، وفناء يتسع لـ30 سيارة.

Credit: Credit: Concierge Auctions

وقال مالك العقار في بيان صحفي: "إنه حقاً تحفة فنية من المستحيل إعادة إنشائها.. يتم بيع العديد من العناصر المرغوبة في العالم بمزاد علني. ومثل هذه، تعد فيلا Firenze أيضاً عملاً فنياً بحد ذاته".

وقالت "كونسيرج للمزادات" إن القصر الفخم أدرجه وكلاء العقارات "هيلتون آند هايلاند" بمبلغ 160 مليون دولار، وهو ما سيجعله أغلى عقار سكني للبيع في مزاد على الإطلاق.

وأوضح رئيس دار المزادات، تشاد روفرز، في مقابلة عبر البريد الإلكتروني: "عندما يتعلق الأمر بالعقارات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار، ناهيك عن 100 مليون دولار، فإن مجموعة المشترين محدودة للغاية، ما يجعلها تبقى بالسوق لشهور وسنوات".

Credit: Credit: Concierge Auctions

وفي عام 2018، قبل طرحها للبيع بالمزاد، تم إدراج فيلا "Firenze" للبيع بسعر يبلغ 165 مليون دولار.

وسيعقد المزاد عبر الإنترنت، على مدار ثمانية أيام، اعتباراً من 26 يناير/ كانون الثاني.