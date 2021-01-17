نشر الأحد ، 17 يناير / كانون الثاني 2021

الحياة تستمر رغم فيروس كورونا..هذا ما أرادت هذه المصورة تذكيرنا به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل فرض قيود التباعد الاجتماعي وتفشي فيروس كورونا المستجد، كان من السهل إلقاء نظرة خاطفة على الرسائل النصية لشخص يقف بقربك، سواء عند الانتظار في مترو الأنفاق أو الوقوف في طابور مزدحم.

وبذلك، استغل المصور جيف ميرملشتاين هذه الفرصة لإنشاء سلسلة من الصور، التُقطت خلسة من خلف أكتاف الغرباء.

Credit: Credit: Courtesy the artist and MACK

ويعرض ميرملشتاين صوره اليوم في كتاب جديد، يُعرف باسم "nyc#"، بعد استخدامه للهاشتاغ في منشوراته عبر "إنستغرام"، إذ تجد محادثات بعضها مضحكة وأخرى مؤثرة.

ويثير المشروع أيضاً أسئلة حول الخصوصية والتصوير الفوتوغرافي، رغم أن هويات الأشخاص في صور ميرملشتاين لا تزال غير معروفة، إلا أن المحادثات غالباً ما تكون حميمية للغاية.

وقال لـCNN: "اخترت الرسائل التي يمكن أن لا تنسى، ربما تكون مبهمة، أو غامضة، أو مثيرة للتفكير". ومنذ بداية المشروع في عام 2018، جمع ميرميلشتاين حوالي 1200 صورة، بحسب تقديراته.

Credit: Credit: Courtesy the artist and MACK

وتظهر إحدى الرسائل النصية محاولة شخص إقناع فرداً من أسرته بضرورة بدء العلاج الكيميائي في اليوم التالي. وفي صورة أخرى، يشارك أحد الأشخاص بعض النصائح حول كيفية حماية نفسه من فيروس كورونا.

ويُذكر، أن الصور تتوقف عند بداية جائحة "كوفيد-19"، عندما تم اتخاذ تدابير التباعد الاجتماعي في نيويورك.

وكانت الصورة الأولى التي التقطها ميرملشتاين بمحض الصدفة، عندما وجد امرأة في منتصف العمر تبحث عن معلومات عبر الإنترنت، قائلاً: "كان بحثها على غوغل ممتعاً للغاية.. غامضاً، ومضحكاً، وحزيناً".

Credit: Credit: Courtesy the artist and MACK

وكانت تسعى للحصول على المشورة بشأن ما يجب فعله بمبالغ كبيرة من المال وجدت في العلية، من المفترض أنها تعود لوالدها، لأنها كتبت أنه لم يترك وصية.

وأضاف ميرملشتاين: "كان ذلك بمثابة الباب الأول بالنسبة لي حتى أتعرف عما قد يظهر على شاشات الناس".

وبالتالي، قرر ميرملشتاين التركيز على المحادثات النصية، على مدار العامين الماضيين، حيث التقط صوراً لشاشات الناس دون معرفتهم.

Credit: Credit: Courtesy the artist and MACK

انطباعات دائمة

ويمكن أن تُعتبر صور ميرملشتاين بمثابة تسلَل، خاصة للمحادثات المؤثرة والمؤلمة، فبعضها قد يدور حول أسرار عميقة، لكنه لا يراها مختلفة عن صور الشوارع التقليدية.

Credit: Credit: Courtesy the artist and MACK

لكن بعكس مصوري الشوارع الذين يبحثون دوماً عن الإيماءات والتعبير، يستكشف ميرملشتاين الأفكار الداخلية للناس من خلال كلماتهم، موضحاً: "بالنسبة لي، هذا مثير حقاً، لأنه يعطينا نوعاً مختلفاً من البصيرة حول هويتنا".