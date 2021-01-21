دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بالنظر إلى السنوات الثماني التي أمضتها كسيدة أولى في البيت الأبيض، لم يكن مفاجئاً أن تعرف ميشيل أوباما بدقة كيف تتألق خلال المناسبات.

واستمراراً لتقليدها الطويل في الدفاع عن العلامات الناشئة والمصممين الشباب من أصحاب البشرة السمراء، استطاعت السيدة الأولى السابقة أن تخطف الأنظار خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، بزي كامل باللون العنابي من تصميم سيرجيو هدسون، ومقره في لوس أنجلوس.

باراك وميشيل أوباما يصلان لحضور حفل تنصيب جو بايدن، الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. Credit: Credit: Jonathan Ernst/Pool/AFP/Getty Images

وأكملت أوباما إطلالتها بواحد من أحزمة علامة "Hudson" الجلدية المصنوعة يدوياً، باللون العنابي أيضاً، والمثبت بإبزيم دائري من النحاس الأصفر، مع وضع كمامة باللون الأسود.

وأثار الزي، وكذلك تسريحة شعر أوباما المتموجة، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة وصولها إلى حفل التنصيب الرئاسي الأمريكي برفقة زوجها، الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين، باراك أوباما.

لحظة وصول باراك وميشيل أوباما إلى مبنى الكابيتول الأمريكي Credit: Credit: Jim Lo Scalzo/Pool/Getty Images

وأطلق هدسون، الذي ينحدر من ولاية كارولينا الجنوبية، علامته التجارية الجاهزة للملابس في عام 2014.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها أوباما من تصميم هدسون وتدعم علامته التجارية. وفي مهرجان "Essence" لعام 2019 في مدينة نيو أورلينز، ظهرت أوباما ببدلة لامعة وحزام من توقيعه.

ولم يعلق المصمم بعد على حفل التنصيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنه تمنى لأوباما على موقع "انستغرام" في وقت سابق من هذا الأسبوع عيد ميلاد سعيد.

ميشيل أوباما ترتدي إطلالة من سيرجيو هدسون في مهرجان "Essence" عام 2019 Credit: Credit: Erika Goldring/Getty Images

ونشر هدسون صورة لأوباما، وهي ترتدي بدلة أرجوانية اللون مخصصة من تصميمه، والتي كانت قد ارتدتها خلال جولتها للترويج لكتابها "Becoming"، ووصفها بأنها ستظل السيدة الأولى للولايات المتحدة، بالنسبة له إلى الأبد.