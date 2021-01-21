تيفاني ترامب وخطيبها يتوجان حبهما بخاتم ألماسي من تصميم لبناني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ليلة والدها الأخيرة بالبيت الأبيض، أعلنت ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، تيفاني خطوبتها على صديقها مايكل، متألقة بخاتم ألماسي من تصميم اللبناني، سامر حليمة.

ونشرت تيفاني ترامب إعلان الخطوبة عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام": "لقد كان لي الشرف بأن أحتفل بمناسبات مهمة كثيرة، مناسبات تاريخية وأن أصنع الذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض"، حسب قولها.

وأضافت ابنة ترامب: "لا شيء أكثر خصوصية من ارتباطي بخطيبي الرائع مايكل... أشعر بالنعمة والحماس للفصل القادم".

وأعادت تيفاني ترامب نشر صورتها مع مايكل وحليمة، عبر خاصية الـ"ستوري" على موقع "إنستغرام"، وكتبت: "شكراً سامر حليمة على التصميم الرائع، أنت فنان حقيقي".

ونشر حليمة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" صورة يبارك فيها للثنائي، قائلاً: "بدأنا عام 2021 بنكهة رئاسية. تهانينا للزوجين الذهبيين، تيفاني ترامب ومايكل بولس، على خطبتهما".

وأضاف: "توج الزوجان حبهما بخاتم ألماس يزن 13 قيراطاً، وحجر مركزي على شكل الزمرد، محاطاً بماستين من قطع ترابيز.. الحب يتغلب على جميع الصعوبات".

وكانت تيفاني ترامب قد زارت متجر حليمة في عام 2019 برفقة خطيبها. وفي ذلك الوقت، نشر المصمم اللبناني صورة الثنائي، ووصفهما بـ"الجوهرة"، عبر "إنستغرام"، ليرحب بمرورهما على متجره في لندن.

ويذكر أن تيفاني ترامب ليست الوحيدة التي ترتدي مجوهرات حليمة، بل سبق أن تألقت الفنانات ومنهن أحلام، وجويل، وأنجلينا جولي، ونعومي كامبل، وغيرهن بالمجوهرات التي يصممها.