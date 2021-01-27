جاكيت محمد بن سلمان يتصدر غوغل السعودية.. شاهد الصور

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ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع صندوق الاستثمارات العامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر الجاكيت الذي ارتداه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث، غوغل في السعودية صباح الأربعاء.

جاكيت محمد بن سلمان يتصدر غوغل السعودية وسط تكهنات سعره
Credit: SPA

وتداول نشطاء تقارير أن ثمن الجاكيت أو السترة (بدون أكمام) التي ظهر فيها ولي العهد السعودي مؤخرا في اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يصل إلى نحو "6 ألاف دولار" معتبرين أنه من العلامة التجارية الفرنسية "فرانك ناماي".

جاكيت محمد بن سلمان يتصدر غوغل السعودية وسط تكهنات سعره
Credit: SPA

وفي الوقت الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد بصورة مستقلة من العلامة التجارية لجاكيت ولي العهد السعودي برزت هذه العلامة التجارية بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة البحث عن مواصفات السترة وأماكن بيعها.

جاكيت محمد بن سلمان يتصدر غوغل السعودية وسط تكهنات سعره
Credit: SPA

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها جاكيت ولي عهد السعودية بحث غوغل حيث سبق وتصدر الجاكيت الذي ارتداه الأمير خلال زيارة لفعاليات فورميلا أي في منطقة الدرعية بالمملكة، في حين لم يقتصر الأمر على الجاكيت وحسب بل تداول نشطاء طراز النظارة الشمسية التي كان يرتديها، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

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ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع صندوق الاستثمارات العامة
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