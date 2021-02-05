جولة في قصر لاعبة تنس شهيرة.. لكن ما الشيء الوحيد الذي لن تجده داخله؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما اشترت سيرينا ويليامز منزلها الذي يطل على الواجهة البحرية، شمال ميامي، كانت ترغب في خوض رحلة جديدة من حياتها.

بعد أكثر من 20 عاماً، تغادر نجمة التنس المنزل الذي تعيش فيه مع شقيقتها وزميلتها في التنس، فينوس. ورغم قضائها بعض الوقت في ممتلكاتها الثانوية الأخرى، إلا أن هذه المرة الأولى التي تبتعد فيه ويليامز عن شقيقتها.

Credit: Credit: Architectural Digest

ومن أجل تحديث القصر الإسباني، المصمم على طراز البحر الأبيض المتوسط والذي تبلغ مساحته 14,500 قدم مربع، تعاملت ويليامز مع شركة التصميم "V Starr"، التي أسستها فينوس عام 2002.

وبعد مرور 4 سنوات، كشفت ويليامز اليوم عن نتيجة التصميم النهائية في صفحات مجلة "Architectural Digest's".

ويعد التصميم الداخلي بسيطاً وحديثاً، مستوحى جزئياً من الفنادق التي زارتها ويليامز سابقاً خلال رحلاتها حول العالم.

ويشمل المنزل صالة إلعاب رياضية خاصة، وحمام "ساونا"، ومسبح لا متناهي، وغرفة كاريوكي، وقبو نبيذ، وخزانة تبلغ مساحتها 620 قدماً.

وتتوفر في المنزل جميع المقومات التي ستجعلك تعيش براحة خلال الحجر الصحي.

Credit: Credit: Architectural Digest

وفي حال سؤالك عن المطبخ، تصفه مديرة شركة "V Starr"، سونيا هافي، بكونه "الرفاهية الملائمة للعيش".

ويتميز بوجود أفران حائط أنيقة من الشركة الألمانية المصنعة "Gaggenau"، وأسطح طهي من شركة "Officine Gullo" بفلورنسا، بالإضافة إلى أسطح كوارتزية متناسقة مع الأرضيات الخشبية.

وتعتبر المساحة الفنية هي الموقع المفضل لوليامز، حيث بُنيت داخل ما كان بالأصل بهو وغرفة جلوس.

ويتميز هذا الموقع بجدرانه البيضاء ونوافذه الممتدة من الأرض إلى السقف، ما يجعله مثالياً لتقديم مجموعة وليامز الفنية، التي تشمل أعمال النحات ليوناردو درو والرسام رادكليف بيلي.

وبالنسبة إلى الشيء الوحيد الذي لن تجده بالمنزل هو ملعب تنس.

تقول سيرينا: "أردت فصل المنزل عن العمل.. أحب التواجد في المنزل. عندما تكون لديك وظيفتنا، لا تحصل على وقت كاف للاسترخاء. لذلك من الجيد أن أكون قادرة على الجلوس بلا حراك وعدم القيام بأي شيء".