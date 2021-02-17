دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند مشاهدة هذه المساحات الزراعية التي تتوهج ضوءاً في هولندا، لن تستطيع أن تزيح نظرك عن جمالها.. فربما ستظنها بداية مجرد عمل فني، لكنها في الواقع تحمل طابعاً ابتكارياً سيثير فضولك.

Credit: Daan Roosegaarde

ويقوم دان روزيجارد بتكريم أهمية الزراعة وجمالها عن طريق أحدث أعماله الفنية، التي تُعرف باسم "Grow"، حيث تتدفق أضواء حمراء وزرقاء كأمواج فوق حقل شاسع محاط بالظلام.

Credit: Daan Roosegaarde

ويسلط المشروع الضوء على مدى أهمية الابتكار في الأنظمة الزراعية عن طريق طرح الأسئلة التالية: كيف يمكن لتصميمات متطورة من الإضاءة أن تساعد على نمو النباتات بشكل أكثر استدامة؟ وكيف نتمكن من إظهار المزارع بمظهر البطل؟

Credit: Daan Roosegaarde

ويتألف المشروع من تصميم ضوئي يتوهج عبر ألفين متر مربع من الأراضي المزروعة بنبات الكراث، ما يسمح لك رؤية العمل الفني كأضواء راقصة مستوحاة من تكنولوجيا "علم الضوء".

ونجحت هذه التقنية، التي تستخدم الأضواء الزرقاء والحمراء والأشعة فوق البنفسجية، في تعزيز نمو النبات واستخدام المبيدات بنسبة تصل إلى 50٪ فقط.

Credit: Daan Roosegaarde

وقال الفنان الهولندي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "لا يقتصر تأثير مشروع Grow على الطبيعة الزراعية فحسب، ولكنه يبعث أيضاً الأمل في قلوب الناس.. إنه يعطي معنى جديداً لكلمة الثقافة الزراعية، ما يضع المساحات الزراعية في إطار لوحة فنية ثقافية حية".

Credit: Daan Roosegaarde

ويعكس مشروع "Grow" جمال المزيج الضوئي ومبدأ الاستدامة، حيث حاز على إعجاب الكثير من الناس، حتى يبقوا يحدقون بالمحاصيل والحقول التي تغذينا.

Credit: Daan Roosegaarde

ويذكر أن روزيجارد قد تخرج من معهد "بيرلاج" في روتردام بدرجة الماجستير في الهندسة المعمارية. كما أسس "استديو روزيجارد" في عام 2007، حيث يعمل مع فريق من المصممين والمهندسين على المناظر الطبيعية في المستقبل.