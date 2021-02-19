دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت دار كريستيز للمزادات أن عملاً فنياً بتقنية "الكولاج" مؤلفاً من 5،000 صورة التقطت على مدار 13 عاماً بواسطة الفنان الرقمي المعروف باسم "Beeple"، سيصبح الأول من نوعه يتم طرحه للبيع في دار مزادات كبرى.

وسيصبح العمل الفني الذي يحمل عنوان "كل يوم - أول 5000 يوم" أول عمل فني رقمي، يحمل رمز غير القابل للفطريات، هو رمز رقمي فريد يتحقق بفعالية من الأصالة والملكية، يتم طرحه للبيع بهذه الطريقة.

وقالت كريستيز في بيان يوم الثلاثاء إن المزاد يعد "إنجاز هام في مجال تطور سوق الفن الرقمي".

التقط Beeple، واسمه الحقيقي مايك وينكلمان، صورة واحدة يومياً لمدة 13 عاماً Credit: Credit: Beeple/Christies

وأوضح نواه ديفيس، المتخصص في فن ما بعد الحرب والفن المعاصر لدى دار كريستيز، في بيان: "القدرة على تمثيل 13 عاماً من حياة الفنان في عمل واحد توضح تماماً الطبيعة اللامحدودة لهذه الوسيلة".

ووصف ديفيس صاحب العمل الفني، "Beeple"، بأنه "رائد متهور بين الفنانين الرقميين" كما وصف العمل الفني "كل يوم - أول 5000 يوم" بأنه "عمل ضخم".

وأضاف ديفيس، الذي أكد أهمية المزاد، أنه يمكن للمشاهدين تكبير الصورة لرؤية تطور "Beeple" كفنان.

وأشار ديفيس إن الفن القائم على رمز غير القابل للفطريات على عتبة أن يصبح القوة المزعزعة التالية في سوق الفن، مضيفاً "دار كريستيز تفخر بكونها في طليعة هذه الحركة المبهجة".

قالت دار كريستيز إن المزاد يمثل علامة فارقة في تطور الفن الرقمي. Credit: Credit: Beeple/Christies

ومن جهته، سلط "Beeple"، واسمه الحقيقي مايك وينكلمان، الضوء أيضاً على المزاد باعتباره علامة فارقة في تطوير الفن الرقمي.

وقال الفنان الأمريكي إن "التكنولوجيا الآن في مكان مع تقنية البلوك تشين لتكون قادرة على إثبات الملكية، ولدينا ندرة حقيقية مع الأعمال الفنية الرقمية، لذلك أعتقد أننا سنشهد انفجاراً ليس فقط في الأعمال الفنية الجديدة، ولكن أيضاً جامعي الأعمال الجدد وأنا فخور للغاية بأن أكون جزءاً من هذه الحركة".

وأوضحت دار كريستيز أن الصور الفردية البالغ عددها 5،000 تسمح للمشاهد بالقيام برحلة عبر تاريخ الولايات المتحدة، والتي تغطي موضوعات مثل المواقف تجاه الثروة، والهوس التكنولوجي، والاضطراب السياسي.

عمل Beeple "مع علامات تجارية مثل "أبل" و"سبيس إكس" و"نايكي Credit: Credit: Beeple/Christies

يعني استخدام تقنية رمز غير القابل للفطريات أنه لا يمكن تكرار الفن الرقمي وبالتالي يمكن تخصيص قيمة له. وسيحصل المشارك الفائز بالمزاد على ملف العمل الفني بتوقيع رقمي دائم يضمن قيمته، وفقاً لما ذكرته كريستيز.

ولفتت دار المزادات إلى أن سوقاً سريع النمو للفن الرقمي شهد بيع Beeple مؤخراً مجموعة من 20 عملاً مقابل 3.5 مليون دولار في مزاد.

واشتهر الفنان بتعاونه مع علامات تجارية مثل "أبل" و "سبيس إكس" و"نايكي"، فضلاً عن إنتاج صور مرئية للمشاهير منهم أريانا غراندي، وجاستن بيبر، ونيكي ميناج.

وسيبدأ المزاد بـ 100 دولار في 25 من فبراير/ شباط الجاري ويستمر حتى 11 مارس/ آذار المقبل.