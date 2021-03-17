إليوت بيج يصبح أول رجل متحول جنسياً على غلاف مجلة "تايم" الأمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبح إليوت بيج أول رجل متحول جنسياً يظهر على غلاف مجلة "تايم" الأمريكية، بعد أن أفصح الممثل الكندي عن كونه عابر جنسياً العام الماضي.

وسيظهر الرجل البالغ من العمر 34 عاماً، والذي تتضمن أرصدة أعماله وهو أنثى، واسمه سابقاً إلين بيج، فيلم الخيال العلمي "Inception" وجزئين من سلسلة أفلام الخيال العلمي "X-Men"، في مقدمة العدد القادم لمجلة "تايم" تحت عنوان "أنا من أنا بالكامل".

وتعد هذه أول مقابلة رئيسية لبيج منذ أن كشف علانية عن هويته الجنسية في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.

وفي حديثه مع كاتي شتاينميتز، من مجلة "تايم"، وصف ردود الأفعال المتباينة حول الإعلان، الذي صدر عبر "إنستغرام"، والذي كشف فيه عن الضمائر "هو" و"هم" المتسقة مع هويته الجنسية.

ونُقل عن بيج قوله: "ما كنت أتوقعه هو الكثير من الدعم والحب وكمية هائلة من الكراهية ورهاب المتحولين جنسياً"، مضيفاً "هذا ما حدث بشكل أساسي".

وناقش الممثل، الذي حصل على ترشيح لجائزة أوسكار عن دوره في فيلم "Juno" لعام 2008 قبل أن يتحول جنسياً، طفولته قائلاً إنه "شعر وكأنه ولد" منذ صغره، وأشار إلى "شعور الانتصار" بالسماح له بقص شعره وهو في التاسعة من عمره.

كما تحدث بيج، الذي سبق أن أعلن عن ميوله المثلية في عام 2014، عن خضوعه لعملية الجراحة العلوية، وهي إجراء لإزالة أنسجة الثدي، وهي خطوة وصفها بأنها "غيرت حياتي تماماً".

وتابع في مناقشة النضال من أجل المساواة بين المتحولين جنسياً، فضلاً عن "المعايير الصارمة" لصناعة الترفيه و"الصور النمطية المنتشرة حول الذكورة والأنوثة".

وقال بيج خلال المقابلة إن "الأشخاص الذين يتمتعون بنفوذ شديد ينشرون هذه الأساطير ويشوهون الخطاب، كل يوم ترى وجودنا موضع نقاش"، مضيفاً: "المتحولون جنسياً هم أشخاص حقيقيين للغاية".

صورة لبيج في تورنتو عام 2019، قبل أكثر من عام من كشفه علناً عن هويته الجنسية Credit: Credit: Rich Polk/Getty Images

وكانت مهمة تصوير الغلاف للمصور العابر جنسياً وين نيل، الذي شارك صورة الغلاف على "انستغرام" يوم الثلاثاء، ووصفها بأنها "مهمة الحلم".

وكتب نيل في التعليق: "لقد كنت أرغب في ذلك وأعمل من أجل ذلك لسنوات عديدة"، مضيفاً: "أنا فخور جداً بإيليوت، وأنا ممتن جدا لكبار السن العابرين جنسياً الذين خاطروا بكل شيء لتحقيق هذه اللحظة".

وشارك بيج أيضاً صورة الغلاف على "انستغرام"، وكتب: "مع الاحترام العميق لأولئك الذين سبقوني، وامتناناً لمن دعموني، ومع شعوري بقلق كبير لجيل الشباب المتحولين جنسياً الذي يجب علينا جميعاً حمايته، رجاءً انضموا لتنديد التشريعات المناهضة للمتحولين جنسياً، والكراهية، والتمييز بجميع أشكاله".