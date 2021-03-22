دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك أن عام 2020 اتسم بأجواء استثنائية في ظل إرشادات البقاء في المنزل، للوقاية من جائحة فيروس كورونا.

واستطاع المصور الإماراتي، سالم سرحان أن يوثق لحظة تملأها المشاعر لعائلته، وهي تقوم بأداء فريضة الصلاة في المنزل، والتي تظهر كيف اختلفت الحياة في عام 2020.

ومن بين 27،000 مشاركة، فازت هذه اللقطة بالمركز الأول بمسابقة لحظات ناشيونال جيوغرافيك 2020 تحت شعار "عام عشناه بشكل مختلف"، وفقاً للموقع الرسمي للمسابقة.

وقد التقطت الصورة في مدينة العين بالإمارات، والتي "تحكي قصة أفراد من أسرة واحدة وهم يقومون بأداء الصلاة في منزلهم، بعد أن أغلقت المساجد بسبب جائحة كورونا المستجد"، بحسب ما ذكره موقع المسابقة.

لقطة بزاوية عين الطائر تبرز أجواء الدراسة عن بعد في المنزل تصوير: Salem Saِrhan

وأوضح سرحان في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أنه بعد أن أغلقت المساجد، وأصبح الأشخاص يمارسون الصلاة في المنزل، انجذب إلى المشهد الذي يوضح حال الكثير من الأسر خلال فترة الحجر الصحي.

وثق المصور الإماراتي سالم سرحان إعادة فتح المساجد والصلاة في زمن "كوفيد-19" Credit: Salem Sarhan

ويشرح سرحان أن لقطته الفائزة تحمل رساله مفادها أنه "بالرغم من إغلاق المساجد، إلا أن هناك الكثير من الأسر التي حافظت على أداء الصلاة في جماعة، بخشوع وسكينة".

ووسط الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وثقت عدسة سرحان الكثير من اللقطات والصور التي توثق الظروف الاستثنائية مثل الشوارع الخالية خلال فترة التعقيم الوطني، ومشاهد من بعض المراكز الصحية، ثم عودة الحياة تدريجياً إلى الشوارع، وفتح المساجد والصلاة فيها، بحسب ما ذكره.

لقطة تبرز إرشادات التباعد الاجتماعي المتبعة للوقاية من فيروس كورونا داخل المساجد بعد إعادة فتحها أمام المصلين Credit: Salem Sarhan

ومنذ بدايته في عام 2015، جرّب المصور الإماراتي شتى أنواع التصوير مثل تصوير المعالم السياحية، والطبيعة الجغرافية، وتصوير الوجوه، بالإضافة إلى التصوير باللونين الأبيض والأسود.

البورتريه في زمن الكورونا Credit: Salem Sarhan

ومن وجهة نظر سرحان، سر اللقطة الجيدة يكمن في المصور، الذي يرى بعينه ما لا يراه غيره.

الصلاة في زمن الكورونا Credit: Salem Sarhan

وبهدف أن تكون اللقطة مميزة، يرى سرحان أنها يجب ألا تكون مكررة أومستهلكة، ويجب أن تكون واضحة المعالم والفكرة.