منها ومضة برق وسط حقل من الخزامى.. إليك أفضل الصور من جوائز "سوني" للتصوير لعام 2021

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وادي لجب - السعودية - المصور السعودي علي سعيد العشير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبحت صورة لامرأة محاطة بأسماك مجففة في فيتنام، وأخرى تظهر ومضة من البرق فوق حقل من الخزامى في إسبانيا من بين الفائزين في الفئات العشرة في جوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021.

وتنظم هذه المسابقة السنوية المفتوحة المنظمة العالمية للتصوير، وهي تختار "أفضل الصور الفردية" في فئات مثل السفر، والهندسة المعمارية، والتصوير في الشوارع.

منها ومضة برق وسط حقل من الخزامى.. إليك أفضل الصور من جوائز "سوني" للتصوير
فاز المصور الإسباني، خوان لوبيز رويز، في فئة المناظر الطبيعية بهذه الصورة. تصوير: Juan López Ruiz/2021 Sony World Photography Awards

وفاز المصور الفيتنامي كان فان في فئة السفر بفضل صورة تُظهر مشهداً لتجفيف الأسماك.

والتقطها المصور في سوق "لونغ هاي" للسمك في با ريا فونغ تاو بفيتنام.

منها ومضة برق وسط حقل من الخزامى.. إليك أفضل الصور من جوائز "سوني" للتصوير
فاز المصور الفيتنامي كان فان في فئة السفر. Credit: Khanh Phan/2021 Sony World Photography Awards

وفاز المصور الإسباني، خوان لوبيز رويز، في فئة المناظر الطبيعية، إذ أنه التقط لحظة ظهور ومضة من البرق فوق حقل من الخزامى، مع وجود شجرة منعزلة في وسط الصورة.

وفاز المصور الألماني كلاوس لينزن بفئة الهندسة المعمارية.

منها ومضة برق وسط حقل من الخزامى.. إليك أفضل الصور من جوائز "سوني" للتصوير
الصورة الفائزة في فئة الهندسة المعمارية. Credit: Klaus Lenzen/2021 Sony World Photography Awards

ووثق لينزن مجموعة من السلالم في فندق "حياة" في دوسلدورف، والتي تبدو وكأنها تطفو في الفراغ.

وأما المصور إف. ديليك اويار من تركيا، ففاز في فئة التصوير في الشوارع نتيجة صورته التي وثق فيها عامل وهو يُعقم منصة قطارات في أنقرة.

منها ومضة برق وسط حقل من الخزامى.. إليك أفضل الصور من جوائز "سوني" للتصوير
التُقطت الصورة الفائزة في فئة تصوير الشوارع في تركيا. Credit: F. Dilek Uyar/2021 Sony World Photography Awards

وتضمن الفائزون في الفئات الستة الأخرى على التالي: تاماري كوديتا من زيمبابوي في فئة الإبداع، وماريانو بيلمار توريسيلا من إسبانيا في فئة أسلوب الحياة، وماريجو مادونا من كرواتيا في فئة الحركة، وكريستو بيلامي من إستونيا في فئة العالم الطبيعي والحياة البرية، وكاتا زيه من المجر في فئة غرض، إضافةً إلى ليودميلا سابانينا من الاتحاد الروسي في فئة صور البورتريه.

منها ومضة برق وسط حقل من الخزامى.. إليك أفضل الصور من جوائز "سوني" للتصوير
فازت هذه الصورة في فئة العالم الطبيعي والحياة البرية. تصوير: Cristo Pihlamäe/2021 Sony World Photography Awards

وسيؤخذ الفائزين في الفئات العشرة بعين الاعتبار للفوز باللقب المطلق، وجائزة قدرها 5 آلاف دولار.

وسيتلقى الفائزون أيضاً مجموعة مختارة من معدات التصوير الرقمي من شركة "سوني".

وسيتم الإعلان عن الفائز الإجمالي في المسابقة المفتوحة في 15 أبريل/نيسان.

منها ومضة برق وسط حقل من الخزامى.. إليك أفضل الصور من جوائز "سوني" للتصوير
فازت هذه الصورة في فئة الإبداع في المسابقة. Credit: Tamary Kudita/2021 Sony World Photography Awards
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وإلى جانب الفائزين في هذه الفئات، اختير أكثر من مئة من المصورين من أجل اللائحة القصيرة أيضاً.

وستُعرض الأعمال الفائزة، والأعمال التي تشتمل عليها اللائحة القصيرة، في معرض افتراضي على موقع منظمة التصوير العالمية.

وحكم مدير معرض "فولا" (مكتبة صور أمريكا اللاتينية) في بوينس آيرس بالأرجنتين، جاستون ديلو، على مسابقة هذا العام.

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