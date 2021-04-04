دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علقت عارضة الأزياء المصرية، التي لفتت الأنظار في "موكب المومياوات"، على مشاركتها في الحدث الذي وُصف بـ"التاريخي" معربة عن فخرها بالمشاركة في الموكب.

وقالت العارضة المصرية، ميرال ماهيليان، عبر صفحتها على موقع إنستغرام: "إنه لمن دواعي فخري وتشريفي أن أكون جزءا من هذا اليوم التاريخي"، حسب قولها.

وتابعت ماهيليان في المنشور نفسه قائلة: "لا يمكن للكلمات أن تصف شعور المشي إلى جانب الفراعنة العظماء في الموكب الملكي"، على حد تعبيرها.

وكانت قد لفتت عارضة الأزياء المصرية الأنظار في الموكب الملكي الذي انطلق من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة.

وتداول العديد من المغردين صور ماهيليان على موقع تويتر معربين عن إعجابهم بجمالها ووصفوها بـ"حفيدة ملكات مصر".