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تفاعل على صورة للوحة بمكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال استقبال مسؤول بريطاني

ستايل
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اللوحة المتداولة بمكتب ولي العهد السعودي
Credit: SPA

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للوحة معلقة بمكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي أثار تساؤلات وتكهنات عما هي ومن الفنان الذي يقف خلفها.

صور اللوحة برزت خلال استقبال ولي العهد السعودي لمبعوث رئيس وزراء بريطانيا، الاثنين، حيث استعرض معه "العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتعود اللوحة لريشة الفنانة التشكيلية السعودية، وداد الاحمدي التي روت بمقابلة على قناة الإخبارية السعودية قصة اللوحة وكيف وصلت لمكتب الأمير محمد بن سلمان، حيث قالت: "قبل شهرين كان معرضي الشخصي الأول في الأول من فبراير وهذا العمل كان من ضمن مجموعة من الأعمال التي اقتناها مكتب صاحب السمو والحمد لله المعرض كان نجاحه باهر جدا.."

وأضافت: "صاحب السمو الملكي دائما له عبارات يرددها ودائما يدعم الفن والفنانين وخصوصا أنه صاحب مشروع مسك الذي دعم فيه الشباب ودعم فيه الكثير من الفنانين واحنا شايفين أصداءه الحمد لله في جميع أنحاء المملكة، الحمد لله أن عندنا قائد شاب يدعم الفنانين لدرجة أنم توصل أعمالنا لهذا المستوى.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا العمل:

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