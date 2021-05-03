دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، فجر الاثنين، عن توثيق الحجر الأسود بتقنية تُعرف باسم "فوكس ستاك بانوراما"، ما نتج عنه صور غير مسبوقة لجزء من أركان الكعبة الأربع بالحرم المكي.

#رئاسة_شؤون_الحرمين توثق الحجر الأسود بتقنية (Focus Stack Panorama) ماهي هذه التقنية ؟ هي تقنية يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة. https://t.co/n0mWCPAw1r

وفي سلسلة من التغريدات عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن تقنية "فوكس ستاك بانوراما" يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج صورة واحدة بأكبر دقة للحجر الأسود.

وأشارت رئاسة شؤون الحرمين إلى أن مدة التصوير استغرقت مدة 7 ساعات وبلغ عدد الصور 1050 صورة بتقنية "فوكس ستاك بانوراما"، وبلغت دقة الصورة 49 ألف ميغا بكسل، واستغرقت مدة المعالجة أكثر من 50 ساعة عمل.

ويقع الحجر الأسود في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج، وهو نقطة بداية أداء الطواف ومنتهاه حول الكعبة، وله شكل بيضاوي ولونه أسود مائل إلى الحمرة، وقطره 30 سنتيمتراً، حسبما ذكرته رئاسة شؤون الحرمين.

ويعد الحجر الأسود "جزءاً من أركان الكعبة المشرفة الأربع، وهو النقطة التي يبدأ منها الطواف وبها ينتهي، وقد أخذ المسلمون ذلك النسك من فعل الرسول - صلى الله عليه وسلّم"، وفقاً لتقرير وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويتكون الحجر الأسود من ثماني قطع من الجزء المتبقي منه في ظاهره مجموعاً بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة، حسبما ذكره التقرير.