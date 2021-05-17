صُنع منها 3 فقط.. أغلى سيارة "بورشه" قد تكون من طراز 1939

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الجزء الخلفي من سيارة من طراز "Chevy Deluxe" من عام 1952، تسرّح امرأة شعرها، ويظهر وشم بعبارة تقول "No Soy De Ti"، أي "أنا لا أنتمي لك" على صدرها.

وهذه هي ماري، وهي عضو في نادي "Vintage Ladies Car Club"، وهو مجتمع من نساء الـ"تشيكانا" اللواتي يركبن سيارات بهياكل منخفضة.

ويقع مقر النادي في مقاطعة لوس أنجلوس.

وتُعد ماري أيضاً واحدة من راكبات السيارات بهياكل منخفضة اللواتي تظهرهن المصورة، كريستين بيدفورد، في كتاب "Cruise Night" الذي يوثق التصميم الداخلي للسيارات، وجوهر أصحابها.

خلال كتاب "Cruise Night"، تسلط المصورة كريستين بيدفورد الضوء على سيارات مبهرة، والأعضاء المستقلين في المجتمع المكسيكي الأمريكي للسيارات بهياكل منخفضة. Credit: Kristin Bedford

ووثقت الصور التفاصيل التي تشكل مركبات مجتمع راكبي السيارت بهياكل منخفضة الخاصة بالمكسيكيين الأمريكيين.

وترسخت جذور ركوب السيارات المنخفضة في لوس أنجلوس خلال الأربعينيات من القرن الماضي، وغالبًا ما يُعزى ذلك إلى مجموعة تُدعى "باتشوكو" تتكون من شباب الـ"تشيكانو" الذين واجهوا العنف أثناء الاضطرابات العرقية، التي هزت المدينة خلال العالم الحرب الثانية.

وثقت بيدفورد الصور في مقاطعة لوس أنجلوس. Credit: Kristin Bedford

وواجه ركوب السيارات بهياكل منخفضة الازدراء، وحُظر في كاليفورنيا، ولكنه استمر رغم ذلك، وأصبح عنصراً أساسياً في أيقونات موسيقى الهيب هوب في الساحل الغربي، كما أنه انتشر إلى الخارج من جاكرتا إلى طوكيو.

وقالت بيدفورد في مقابلة أُجريت عبر الفيديو: "بينما يتعلق ركوب السيارات المنخفضة بالمجتمع، إلا أنه يتعلق أيضاً بالمطالبات الشرسة للاحترام، والاستقلال".

منظور مختلف

صورة تُظهر التفاصيل من داخل إحدى السيارات. Credit: Kristin Bedford

وقضت بيدفورد، المقيمة في لوس أنجلوس، وقتاً طويلاً للتعرف على أفراد المجتمع، وتسجيل رواياتهم الشفوية، وتصويرهم، وقالت إن أساس كل أعمالها هو الاهتمام بالعدالة الاجتماعية، و"كيفية تعبير المجتمعات عن حقوقها المدنية في مجتمع يهمّشها غالباً".

وجسدت صور الـ"بورتريه" أيضاً وجهة نظر للنساء، اعتقدت المصورة أنها نادراً ما شوهدت عند تمثيل ثقافة السيارات بشكل عام.

تشير تفاصيل، مثل الزهور المثبتة، إلى الأصول الثقافية لركوب السيارات المنخفضة. Credit: Kristin Bedford

ومن أجل مشروع "Cruise Night"، تحدثت بيدفورد إلى العديد من الأعضاء القدامى الذين تمعنوا في ممارسة ركوب السيارات بهياكل منخفضة، وكيف نُسجت هذه الممارسة في حياتهم.

وفي الكتاب، أكدت واحدة من الأعضاء، وهي تُدعى تينا مارتينيز بيريز، لبيدفورد أنها استخدمت سيارة "Cutlass" الخاصة بها من عام 1979 كسيارة عادية، وقالت: "ربيت كل أطفالي في تلك السيارة، وأحضرت حفيدي الأول إلى المنزل من المستشفى في تلك السيارة".

تعبير عن الهوية

عملت المصورة على هذا المشروع لـ5 أعوام. Credit: Kristin Bedford

وليست السيارات بهياكل منخفضة عبارة عن مركبات فقط، ولكنها أيضاً بمثابة تعبير إبداعي عن مالكيها.

وغالباً ما يستغرق العمل على تعديل السيارات أعواماً.

وبدلاً من التركيز على السيارات بأكملها، اختارت بيدفورد غالباً التركيز على تفاصيلها من الداخل، وقالت: "إنها المناطق والأماكن الصغيرة التي عبر فيها الأشخاص عن رؤيتهم من خلال التخصيص".

ترسخت جذور ركوب السيارات المنخفضة في لوس أنجلوس خلال الأربعينيات من القرن الماضي. Credit: Kristin Bedford

وتشير بعض التفاصيل المفضلة لبيدفورد في صورها إلى أصول الحركة. وفي صورة "بورتريه" بعنوان "Yahaira" على سبيل المثال، تظهر امرأة شابة بتسريحة شعر مثبتة بأزهار زرقاء وأرجوانية، وتُعد تسريحتها إيماءة إلى جمال "باتشوكا" الكلاسيكي.

تُعد هذه السيارات بمثابة تعبير إبداعي عن مالكيها. Credit: Kristin Bedford

وقالت بيدفورد: "التفاصيل التي تخاطبني هي التي تتواجد في الأماكن التي ترى فيها تلك التلميحات إلى التاريخ".

وترى المصورة أن ركوب السيارات بهياكل منخفضة ممارسة أُسيئ فهمها باعتبارها بسيطة، وفظّة، وقالت: "بطريقتي الهادئة الخاصة بي، أنا أقدم لمحة لكيفية تجربتي لهذا التقليد الأمريكي الرائع".