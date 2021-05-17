دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أضيئ مسرح مسابقة ملكة جمال الكون باحتجاجات ملونة، حيث استغلت المتسابقات من سنغافورة، وأوروغواي، وميانمار الحدث الذي يجذب الأنظار لكشف النقاب عن رسائل حول قضايا سياسية واجتماعية.

وخلال فقرة "الأزياء الوطنية" بالمسابقة السنوية، التي اختتُمت يوم الأحد بولاية فلوريدا الأمريكية، كشفت المتسابقات الثلاثة عن رسائل تلمح إلى الكراهية المعادية لآسيا، والتمييز ضد مجتمعات المثليين، والأزمة السياسية المستمرة في ميانمار.

ملكة جمال سنغافورة برناديت بيل أونغ ترتدي عباءة مرسوم عليها باليد عبارة أوقفوا الكراهية ضد الآسيويين Credit: Rodrigo Varela/Getty Images

وفي واحدة من أكثر اللحظات الدراماتيكية في المسابقة، انطلقت ملكة جمال سنغافورة، برناديت بيل أونغ، على المدرج مرتدية زياً تقليدياً مستوحى من ألوان العلم الوطني لسنغافورة قبل أن تتجه للكشف عن دعوة "أوقفوا الكراهية ضد الآسيويين".

وفي غضون ذلك، أظهرت ملكة جمال أوروغواي، لولا دي لوس سانتوس، دعمها لمجتمعات المثليين من خلال زي قوس قزح وتنورة كُتب عليها عبارة "لا مزيد من الكراهية، والعنف، والرفض، والتمييز".

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وبدلاً من استخدام زي لنقل رسالتها، كشفت ملكة جمال ميانمار، ثوزار وينت لوين، النقاب عن رسالتها على لفيفة صغيرة. وصعدت إلى خشبة المسرح مرتدية ملابس مطرزة بشكل معقد، وانحنت للجمهور قبل أن تكشف عن دعوة "للصلاة" من أجل بلدها.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تعرب فيها ثوزار وينت لوين عن تضامنها مع المتظاهرين المعارضين للمجلس العسكري في ميانمار، الذي استولى على السلطة في انقلاب فبراير/ شباط الماضي.

ومع اندلاع أعمال العنف في جميع أنحاء البلاد، قُتل أكثر من 700 متظاهر واعتقل الآلاف، وفقاً لجمعية مساعدة السجناء السياسيين. وفي مارس/ آذار الماضي، توجهت ملكة الجمال إلى منصة "انستغرام" لتكريم المتظاهرين بوصفهم "أبطال ضحوا بأرواحهم في الكفاح من أجل حرية شعبنا"، بعد أن اتهموا جيش ميانمار في السابق بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وبعد فقرة "الأزياء الوطنية"، التي فازت بها، نشرت ثوزار وينت لوين صورة لنفسها وهي تحمل لافتة الاحتجاج بجانب التسمية التوضيحية "إمبراطورة لا تخشى الخوف".

كما نشرت المتسابقة السنغافورية أونغ سلسلة من الصور لزيها عبر "إنستغرام"، قائلة إن مسؤوليتها "إرسال رسالة قوية للمقاومة ضد التحيز والعنف" تستهدف الآسيويين.

ويأتي الاحتجاج وسط تصاعد المشاعر المعادية لآسيا في جميع أنحاء العالم، حيث أبلغ باحثون في جامعة ولاية كاليفورنيا، سان برناردينو، مؤخراً عن ارتفاع بنسبة 164% في جرائم الكراهية ضد الآسيويين في 16 من أكبر المدن والمقاطعات الأمريكية.

وكتبت أونغ على "إنستغرام"، أن البدلة اللامعة، مكتملة بأكمام منتفخة وزوج أحذية يصل إلى الفخذ، استغرق صنعها يومين فقط من قبل المصممين الفلبينيين أروين ميرياليس وباولو بيلابيل إسبينوزا.

ملكة جمال أوروغواي لولا دي لوس سانتوس تحمل تنورتها بألوان قوس قزح لدعم مجتمع الميم خلال مسابقة ملكة جمال الكون 2021 Credit: Rodrigo Varela/Getty Images

ولطالما كانت دي لوس سانتوس من أوروجواي، التي اقترنت ملابسها الجريئة بألوان قوس قزح مع تاج زهري وحذاء أسود، من المدافعين عن حقوق مجتمع الميم.

وبالإضافة إلى نشر رسائل التضامن بشكل متكرر على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت دي لوس سانتوس ضمن لجنة التحكيم في "Miss Trans Star Uruguay"، وهي مسابقة ملكة جمال للنساء المتحولات جنسياً.

وتوجت المتسابقة المكسيكية، أندريا ميزا، الفائزة الشاملة بمسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام، والتي أقيمت في هوليوود بولاية فلوريدا.