مجسم عملاق بعلو 15 طابقاً يحلق بالسماء فوق مدن العالم..ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شوهد هذا البالون العملاق على سفوح جبل فوجي وفي وسط مدينة تايبيه، حتى أن هيكله كان يطفو بهدوء فوق بحيرة سيوكتشون في سيؤول، وفي ميناء فيكتوريا الشهير في هونغ كونغ.

والآن، من المقرر أن يحلق العمل الفني المميز، للفنان الأمريكي بريان دونلي المعروف باسم "كاوس"، في سماء العديد من مدن العالم، على هيئة منطاد الهواء الساخن.

ويوم الاثنين، أعلن "كاوس"، واسمه الحقيقي بريان دونيلي، عن خطط لنقل مجسمه العملاق الجديد فوق المدن الكبرى في دول مثل أستراليا، والصين، وتركيا، وإسبانيا.

صورة منطاد الهواء الساخن في رحلة جوية في بريستول بالمملكة المتحدة Credit: Credit: @rkrkrk

وسيتم تحديد الجدول الزمني الدقيق بحسب الطلب على حزم الرحلات الجوية، والتي ستشهد صعود مجموعات مكونة من شخصين أو ثلاثة في المنطاد بسعر لم يتم الكشف عنه بعد.

وتظهر الصور المأخوذة من رحلة تجريبية حديثة بالقرب من بريستول بالمملكة المتحدة، وهي مدينة تشتهر باستضافة أحد أكبر مهرجانات منطاد الهواء الساخن في أوروبا، العمل الفني، الذي يأخذ شكل مجسم ضخم منفوخ ويغطي عينيه، ويرتفع عالياً فوق سطح الأرض.

وعلى ارتفاع 42 متراً، يبلغ طول العمل الفني العائم تقريباً ارتفاع مبنى مكون من 15 طابقاً.

وبالإضافة إلى توفير تجربة فريدة من نوعها للمعجبين، قال دونيلي إنه يريد تقديم لحظة مفاجئة للأشخاص على الأرض.

وأوضح خلال اتصال هاتفي من مدينة نيويورك أنه "سيكون حقاً بمثابة شيءً غير متوقع في السماء".

وتابع: "أن يكون لدي عمل فني يقطع فجأة خط البصر الخاص بك لبضع دقائق، ويمر عبر مدن مختلفة حول العالم، هو أمر مثير للغاية بالنسبة لي".

يبلغ ارتفاع منطاد الهواء الساخن تقريباً مبنى مكوناً من 15 طابقاً Credit: Credit: @rkrkrk

التنقل بين قيود كوفيد-19

وتمتد أعمال "كاوس"، الذي بدأ حياته كفنان جرافيتي، إلى عوالم الفن والتصميم وثقافة البوب. وقد أنشأ شخصية "رفيق" منذ أكثر من عقدين من الزمن، مع شخصيات أخرى معروفة من أعماله.

وبالإضافة إلى المجسمات ضخمة الحجم، صنع دونيلي اسمه من خلال التعاون مع شركات الألعاب، والبضائع، والملابس مع أمثال شركة "نايكي".

ومشروعه الأخير هو نتيجة شراكة مستمرة مع استوديو هونغ كونغ الإبداعي "AllRightsReserved".

وسيقضي منطاد الهواء الساخن مدة شهر تقريباً في كل مدينة مختارة، بدءاً من أواخر عام 2021.

وأشار دونلي إلى أن المشروع قدم له طريقة للتعامل مع القيود التي فرضتها جائحة "كوفيد-19".

ويشرح قائلاً: "كفنان، أحاول فقط أن أتغلب على الموقف في ظل الاعتبارات المختلفة المتعلقة بالسفر والتجمعات"، موضحاً: "اعتقدت أن المنطاد سيكون فكرة رائعة لإنشاء عمل عبر منظر طبيعي يمكن للناس تجربته ... بدلاً من تقديمه كقطعة في معرض يتجمع حولها الجميع".

ويمثل منطاد الهواء الساخن أحدث جزء من مشروع دونيلي "كاوس: إجازة"، والذي شهد مجسمات أخرى لشخصية "رفيق" تطفو فوق ميدان "تايمز"في نيويورك (كمجسمات واقع معزز).