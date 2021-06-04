ما السر وراء المعارض الفنية التي تقام في الهواء الطلق حول العالم؟

فنان عراقي يستخدم فنًا عثمانيًا قديمًا ليرسم لوحات بالخيط والمسمار

لا يمكنها الحركة أو الحديث.. هذه الفنانة ترسم باستخدام عينيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد إغلاق المتاحف والمعارض الفنية لكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، ينظم عالم الفن خطة جديدة حتى يعيد افتتاح أبوابه أمام الناس بحذر، والتي تشمل مجموعة من المعارض والمنشآت في الهواء الطلق.

وتشمل هذه المعارض الخارجية عروضًا رئيسية طال انتظارها لفنانين مشهورين، فضلًا عن الفنون العامة للمواهب المحلية.

وتم إنشاء بعض هذه الأعمال كاستجابة مباشرة لأحداث في عام 2020، بينما يسلط آخرون الضوء على أزمة المناخ المتفاقمة، مع أهمية إعادة النظر بعلاقة الإنسان بالأرض.

وفيما يلي، إليك أبرز الأعمال الفنية التي سيتم عرضها في الهواء الطلق من حول العالم:

Credit: Credit: Robert Benson Photography

"كوساما: الطبيعة الكونية"

المكان: حدائق نيويورك النباتية، مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

الزمان: اليوم حتى 31 أكتوبر

في عمل فني يعرف باسم "الطبيعة الكونية"، أوضح منظمو الحدث أن هذا العرض يربط حب الفنانة يايوي كوساما للطبيعة بموضوعاتها التي تدور حول "الإبادة واللانهاية والخلود".

Credit: Credit: Ed Reeve

"الغابة من أجل التغيير"

المكان: سومرست هاوس، لندن، المملكة المتحدة

الزمان: اليوم حتى 27 يونيو

يستضيف "سومرست هاوس" في المدينة غابة من 400 شجرة، للفنان إس ديفلين.

ويكسر هذا العمل قاعدة عمرها قرون، تحظر غرس الأشجار في فناء المجمع. ويوجد وسط الغابة تركيب مصنوع من 17 عموداً معكوساً، والذي يمثل 17 "هدفًا عالميًا" للأمم المتحدة للقضاء على الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ بحلول عام 2030.

Credit: Credit: Kei Sugimoto

"فريق teamLab: غابة حيث تعيش الآلهة"

المكان: ينابيع المياه الساخنة بتاكيو، كيوشو، اليابان

الزمان: من 16 يوليو إلى 7 نوفمبر

وفي يوليو، سيعود فريق teamLab الياباني الجماعي إلى متنزه Mifuneyama Rakuen التاريخي لإعادة تثبيت عمل "A Forest Where Gods Live" للمرة السادسة.

وباستخدام الغابة كلوح قماشي، يعكس فريق TeamLab الأشكال والألوان على الصخور والكهوف والأشجار المقدسة، التي تعود إلى فترة ما بين 300 و3 آلاف عام، بحسب موقع المعرض.

وكتب الفريق في مذكرة المعرض: "ضائع في الطبيعة، حيث الحدود بين الحدائق التي من صنع الإنسان والغابات غير واضحة، يمكننا أن نشعر وكأننا نعيش في علاقة مستمرة بلا حدود بين الطبيعة والبشر".

Credit: Credit: Zaire Kacz

"أغوا دولسي"

المكان: متحف The Bass، ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية

الزمان: اليوم حتى أبريل 2022

اشتهر الفنان أبراهام كروزفيلجاس بمنحوتاته وتركيباته، المستوحاة من تقاليد البناء الذاتي لمجتمع طفولته في مدينة مكسيكو. ولكن، يسلط عمله الضوء أيضًا على عدم القدرة على التنبؤ في الطبيعة، باستخدام النباتات والتربة كوسائط.

واليوم، خارج متحف ميامي، الذي يعرف باسم The Bass، جُمع ألف نبات محلي من 27 نوعاً مختلفاً، تم استخدام العديد منها تاريخيًا لأغراض العلاج، لتشكيل واحة برية.

وبدأت عملية التثبيت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسيُترك النبات حتى ينمو لتصبح منطقة طبيعية خصبة على مدار عام ونصف.

Credit: Credit: Maya Lin Studio

"غابة الأشباح"

المكان: ماديسون سكوير بارك، مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

الزمان: اليوم حتى 14 نوفمبر

حولت المهندسة المعمارية والفنانة، مايا لين، ماديسون سكوير بارك في مانهاتن إلى "غابة أشباح" تتألف من 49 شجرة أرز بيضاء ميتة في المحيط الأطلنطي، ما حول الواحة الحضرية الصغيرة إلى مساحة غريبة تدفع الزوار إلى التأمل في آثار تغير المناخ.

Credit: Credit: The National Gallery of Australia, Canberra

"Skywhales: كل قلب يغني"

الزمان: اليوم حتى عام 2022

المكان: في جميع أنحاء أستراليا

تحتفل المنحوتات الهوائية المسماة بـSkywhale وSkywhalepapa، بأدوار الآباء كمقدمي رعاية من خلال إظهار والد الحوت، وهو يحمل عدة أطفال.

تتزامن هذه الرحلات مع عرض داخلي في المعرض الوطني الأسترالي، الذي يعرض رسومات الأستوديو ونماذج ثلاثية الأبعاد لكل من العملين.

Credit: Credit: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

"العودة إلى الطبيعة"

المكان: حدائق فيلا بورغيزي، روما، إيطاليا

الزمان: اليوم حتى 25 يوليو

تعرض حدائق فيلا بورغيزي في روما، وهي إحدى أكبر المتنزهات الحضرية في أوروبا، أعمالًا فنية معاصرة لتسعة فنانين تعكس علاقة الإنسان بالطبيعة.

Credit: Credit: Marnix Klooster

"حديقة الهموم الأرضية"

المكان: قصر Paleis Het Loo، أبلدورن، هولندا

الزمان: اليوم حتى 26 سبتمبر

رغم ألوان هذه المنحوتة المشرقة والمبهجة، يتحدث دانيال ليبسكيند عن أزمة المناخ الوشيكة.

ويلوح في الأفق على رؤوس الزوار 4 أجزاء منحنية لكوكب محطم يبلغ ارتفاع كل منها حوالي 3 أمتار. وتمثل كل شظية مركبًا كيميائيًا مختلفًا يؤدي إلى تدهور البيئة.

Credit: Credit: The Tokyo Metropolitan Government

"جناح طوكيو 2021"

المكان: طوكيو، اليابان

الزمان: من 1 يوليو إلى 5 سبتمبر

إلى جانب الألعاب الأولمبية الصيفية، سيعرض "جناح طوكيو 2021" أعمال ثمانية مبدعين من اليابان، وهم يايوي كوساما وماكوتو أيدا، إضافة إلى المهندسين المعماريين تيرونوبو فوجيموري، وكازويو سيجيما، وسو فوجيموتو، وأكيهيسا هيراتا، وجونيا إيشيجامي، وتيببي فوجيوارا.

Credit: Credit: Nathaniel Wilson

ديل تشيهولي: Glass in Bloom

المكان: حدائق الخليج، سنغافورة

الزمان: اليوم حتى 1 أغسطس

تم عرض أعمال الزجاج للنحات الأمريكي، ديل تشيهولي، التي تؤكد على جمال الطبيعة، في جميع أنحاء العالم، وكذلك في موقعهم المعتاد بمتحف حديقة زجاج تشيهولي.

وفي هذا الصيف، يقدم تشيهولي أول معرض كبير للحديقة بآسيا، وتحديدًا في حدائق الخليج بسنغافورة. وبدوره، سيعرض أعمالاً شبيهة بالأشجار وقصب الخيزران وتركيبات أزهار معلقة نابضة بالحياة.