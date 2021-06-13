بالصور.. شاهد أعمال فنان بهوية خفية يحول الأحلام إلى حقيقة

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نشر الأحد ، 13 يونيو / حزيران 2021

لا يمكنها الحركة أو الحديث.. هذه الفنانة ترسم باستخدام عينيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ كل شيء للفنان زوفر والاس، وهو اسم مستعار، بحلم لطالما أراد تحقيقه منذ الصغر.

وفي الحلم، كان يتحدث إلى الناس من حوله، لكنهم لم يشاركوه الحديث أبداً. وعندما نظر إلى انعكاس صورته، أدرك والاس أنه عبارة عن مجرد صورة ظلية.

Credit: Courtesy of Xopher Wallace

وفي عام 2017، قرر الفنان التشكيلي، وهو من جنوب أفريقيا، أن يصبح "مجهولاً"، حيث أصبح يرتدي نظارات واقية وبذلة كاملة لإبقاء هويته الحقيقية سرية.

وبالتالي، هذا يعني أنه بإمكان والاس الحفاظ على "شخصيته الأصلية"، مع تسليط تركيز الأشخاص على فنه.

Credit: Courtesy of Xopher Wallace

وقال والاس: "أعتقد أننا تحت ضغط مجتمعي لإظهار الجانب الجيد فقط في حياتنا، بينما أستطيع التعبير في عملي عن بعض مشاعري السلبية التي تجعلني أشعر بعدم الارتياح".

وباستخدام مزيج من التصوير الفوتوغرافي للفنون الجميلة والواقع المعزز، يدمج والاس العالمين الحقيقي والافتراضي لتحقيق أحلامه.

Credit: Courtesy of Xopher Wallace

ويقول والاس إنه استوحى أعماله أيضاً من الرسوم المتحركة اليابانية "Mob Psycho 100"، والتي تستخدم صوراً تشبه الصورة الظلية في أحلامه.

وأوضح والاس: "التعامل مع المساحات الفارغة يعني أيضاً التعامل مع لوحة قماشية فارغة، لذلك يمكنني تزيينها بقدر ما أريد"، مضيفاً أنه "يمكنه التصوير ليلاً أو نهاراً، ثم تضمين عناصر مرئية إضافية رقمياً مثل الضوء أو الدخان".

Credit: Courtesy of Xopher Wallace

وشارك والاس في مهرجان جنوب أفريقيا الوطني الافتراضي للفنون 2020، وذلك من خلال إنشاء تأثيرات الوجه.

ويُذكر أنه قام أيضاً بتقديم معرض على الإنترنت بعنوان "رحلة أفريديليك: وجوه من حقائق مختلطة"، والذي يعود لمهرجان "فاكوجيسي" للابتكار الرقمي الأفريقي.

Credit: Courtesy of Xopher Wallace

وعندما تسبب الوباء بإغلاق صالات العرض في جميع أنحاء البلاد، استضاف والاس معرضه الخاص عبر الإنترنت بعنوان "داخل/ خارج"، حيث دعا فنانين بصريين آخرين من جنوب أفريقيا لعرض أعمالهم.

وفي اليوم الأول وحده، قال والاس إن الحدث اجتذب حوالي 5 آلاف مشاهد.

Credit: Courtesy of Xopher Wallace

وبذلك، نجح والاس في توسيع نطاق جمهور فنه، مع المساعدة في تسليط الضوء على الفنانين الرقميين الأفارقة الآخرين.

وقال: "الزمن يتغير.. يتطلع الناس إلى الاستثمار في العالم الافتراضي بدلاً من المساحات الموجودة على أرض الواقع".