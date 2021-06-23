معرض بشنغهاي يزيل فيديو مثير للجدل يصنف النساء بحسب مظهرهن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتذرت صالة عرض فنية في شنغهاي عن عرضها مقطع فيديو مدته سبع ساعات أنتجه أحد الفنانين يصور فيه نساء يعبرن أمامه، قبل أن يمنحهن تصنيفًا "من الأجمل إلى الأقبح".

وفي بيان نُشر يوم الجمعة، اعتذر معرض "OCAT شنغهاي" الفني غير الربحي لأي زائر تعرض "للاضطراب والأذى والشعور بعدم الارتياح" بسبب هذا العمل، موضحًا أن هناك "إغفالات في التدقيق الواجب".

وفي مقطع فيديو مثير للجدل، الذي يحمل عنوان "أقبح وأقبح"، قام الفنان سونغ تا بتصوير وتصنيف طالبات في جامعته التي ارتادها سابقًا بناءً على مظهرهن.

ويترجم العنوان الصيني للعمل، الذي أنتج في الأصل عام 2012، حرفياً إلى "زهرة المدرسة"، وهو مصطلح يُستخدم لوصف طالبات الجامعة الجميلات.

وكان مقطع الفيديو معروضًا منذ أبريل/ نيسان الماضي، كجزء من معرض جماعي بعنوان "التأثير الدائري: فن الفيديو 21"، وتم إغلاق المعرض منذ ذلك الحين أمام الجمهور، مع تأكيد معرض "OCAT شنغهاي" أنه تم سحب العمل.

وخلال أحد برامج المعارض، أوصى الفنان بأن يصل الزوار مبكرًا إلى المعرض، لأن الفيديو الخاص به يبدأ بمن يعتبرهن الأكثر جاذبية.

ونقل عن سونغ قوله: "ضمن هذا الفيديو (الذي تبلغ مدته سبع ساعات وأكثر) ستشاهدونهن يظهرن وفقًا من الأجمل إلى الأقبح. لذا إذا كنت تريد أن ترى ملكة الحرم الجامعي، عليك أن تذهب إلى المعرض في أقرب وقت ممكن. وإلا، عندما تحل ساعة الغسق، سيصبح المكان جحيمًا حيًا".

ولم يستجب سونغ أو الفريق في المعرض لطلب CNN للتعليق.

وجاء قرار معرض "OCAT شنغهاي" بسحب العمل في أعقاب غضب متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين.

وشوهدت علامة تصنيف حول هذا المقطع 95 مليون مرة على منصة التدوين المصغر الصينية "ويبو".

ودعا أحد المستخدمين أمين المعرض إلى الاستقالة، قائلاً إنه "غير قادر على التمييز بين الفن الحديث والقمامة"، بينما أشار مستخدم آخر إلى أن العمل "أهان المرأة وانتهك حقوقها القانونية".

وفي مقابلة عام 2019 مع المنفذ الإعلامي الصيني "BIE"، قام سونغ بتشبيه عمله بالتصوير الفوتوغرافي على غرار نمط الشارع.

وأوضح سونغ أنه طلب مساعدة أنثى من أجل التصوير، لجعل الأمر "أقل غرابة"، على الرغم من أنه في كتيب المعرض نُقل عنه قوله إنه أنتج الفيديو بينما "كان يصور فتيات يعبرن بشكل عشوائي".

ولم تتمكن CNN من تأكيد ما إذا كانت أي من النساء اللواتي ظهرن في الفيديو قد وافقن على التصوير.

وذكر بيان اعتذار من معرض "OCAT شنغهاي" أن العمل "يُشتبه في انتهاكه الخصوصية وقضايا أخرى".

وتابع البيان: "سيجري OCAT شنغهاي ... تأملًا ذاتيًا وفحصًا ذاتيًا وتفكيرًا في القضايا العامة والمخاوف الاجتماعية الناجمة عن هذا الحادث".

وأضاف البيان: "بصفتنا معرضًا فنيًا يدعم مجموعة متنوعة من المفاهيم الفنية، سوف نأخذ ما حدث كدرس لنا، ونحسن أنفسنا باستمرار، ونعامل الجميع بتعاطف".

وفي مقابلة مع المنفذ الإعلامي الصيني "BIE"، قال سونغ إنه قام بتمويل مشروع "أقبح وأقبح" بمنحة فنية دفعت لثلاثة مساعدين، وقام بتقسيم النساء إلى "ثلاث فئات هي جميلة، ومتوسطة، وقبيحة".

وفي عام 2013، عُرض مقطع "أقبح وأقبح" في مركز "UCCA" للفن المعاصر في بكين، حيث ألقى سونغ محاضرة في وقت لاحق، وصف خلالها أعماله بأنها تتحلى بـ"روح الدعابة بشكل لا لبس فيه" و"غالبًا ما تشكك في قواعد السلوك المجتمعية الراسخة".

ولم يجب مركز "UCCA" للفن المعاصر على طلب CNN للتعليق.

وفي عام 2014، ورد أن سونغ قدم أيضًا نسخة حية من مقطع فيديو "أقبح وأقبح"، مع عنوان يُترجم إلى "واحدة أسوأ من الأخرى"، حيث قام بترتيب 44 امرأة بحسب جاذبيتهن.