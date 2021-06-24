دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلنت حكومة بوتسوانا عن اكتشاف أحد أكبر أحجار الماس في العالم، الذي عُثر عليه في وقت سابق من هذا الشهر في منجم "jwaneng"، الواقع حوالي 75 ميلا عن عاصمة البلاد جابورون.

وبلغ وزن الحجر المكتشف حديثًا 1,098 قيراطاً، ويعتقد بأنه ثالث أكبر ماسة تتمتع بـ "جودة الأحجار الكريمة" تم العثور عليها.

ويُصنف الماس الخام على أنه يتمتع بجودة الأحجار الكريمة، أو جودة قريبة من الأحجار الكريمة، أو جودة صناعية، وذلك اعتماداً على لونه، والنقاوة التي يتمتع بها، وحجمه، وشكله.

ومن بين أحجار الماس الأكبر في العالم، تُعد ماسة “Cullinan” أكبر ماسة سجلت على الإطلاق، والتي عُثر عليها في جنوب أفريقيا في عام 1905. وتزن 3,106 قيراط. ورغم العثور على ماسة أخرى أكبر حجماً في بوتسوانا في عام 2019 بوزن 1،758 قيراطاً، والتي اُطلق عليها اسم "Sewelo"، إلا أن الخبراء قالوا إنه لا يمكن اعتبار أنها تتمتع بجودة الأحجار الكريمة تماماً.

وأعلنت الحكومة أن اكتشاف هذا الشهر يُعد أكبر جوهرة اكتشفتها الشركة منذ اكتشاف الماس لأول مرة في بوتسوانا في عام 1967.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب أكبر 3 أحجار الماس في العالم حسب الوزن (بالقيراط).