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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عثرت الشرطة اليونانية، الإثنين، على لوحة للرسام بابلو بيكاسو سُرقت قبل 9 أعوام في أثينا.

وقال المتحدث باسم شرطة "Hellenic Police" لـCNN الثلاثاء، إن الشرطة اليونانية استعادت لوحة رسمها بابلو بيكاسو الإثنين، كما تم إلقاء القبض على رجل مشتبه به.

عثرت الشرطة اليونانية على أعمال فنية سُرقت في عام 2012. Credit: Handout/National Art Gallery, Athens/Hellenic Police

وتم العثور على لوحة أخرى لبيت موندريان خلال العملية أيضاً.

وسُرقت اللوحتين اللتين تم استردادهما، إلى جانب عمل فني ثالث، بأثينا في عام 2012.

لوحة "Landscape with a Mill" للفنان الهولندي بيت موندريان. Credit: Handout/National Art Gallery, Athens/Hellenic Police

وتعود اللوحة المُستعادة لبيكاسو إلى عام 1939، وهي تُدعى "Head of a Woman".

وتُظهر اللوحة امرأة ترتدي قميصاً أبيض اللون أمام خلفية زرقاء، ونُقش على ظهر اللوحة: "من أجل الشعب اليوناني، إشادة من بيكاسو".

وتبرع الفنان باللوحة في عام 1946.

وأما اللوحة الأخرى التي تم استعادتها، فهي "Landscape with a mill" للفنان الهولندي بيت موندريان، وهو معروف بشكل أكبر بأعماله التجريدية.