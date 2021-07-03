شاهد.. صور القائمة القصيرة لمسابقة أفضل مصور فلكي لعام 2021

مصورة في دبي تحول أفراداً عاديين إلى ملوك وملكات عبر كشك تصوير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صور مذهلة نجحت في إثبات جدارتها على القائمة المختصرة لمسابقة مصور علم الفلك لعام 2021.. فتارة تستمتع بمشاهدة صورة لحقل خزامى تضيئه مجرة درب التبانة، وتصوير بانورامي لأضواء آيسلندا الشمالية فوق مصب متجمد، وتارة أخرى يُذهلك شروق ضبابي للشمس في شنغهاي.

مصور يلتقط صورة بانورامية ساحرة لمجرة درب التبانة فوق حقول الخزامى في فرنسا. Credit: Stefan Liebermann/Royal Museums Greenwich

ربما كانت قيود السفر مطبقة على ملايين الأشخاص حول العالم خلال العام الماضي، ولكن لا يزال المصورون الهواة والمحترفين قادرين على التقاط صور مذهلة لكوكبنا.

صورة التقطت باستخدام كاميرتين واثنين من التلسكوبات، حيث تظهر محطة الفضاء الدولية إلى جانب هلال مضيء خلال النهار. Credit: Andrew McCarthy

والآن في عامه الثالث عشر، يدير مرصد غرينتش الملكي في لندن المصور الفلكي لهذا العام.

تمكن المصور من التقاط الشفق القطبي فوق خليج كولا في روسيا، بعد عدة محاولات وساعات طويلة من الانتظار. Credit: Vitaliy Novikov

وقال المنظمون في بيان صحفي: "رغم كل التحديات التي حصلت العام الماضي، تلقى المصور الفلكي للمرصد الملكي في عامه الـ13 آلاف الصور المذهلة".

يمكن رؤية المذنب يمر فوق نصب ستونهنج التذكاري في المملكة المتحدة. Credit: James Rushforth

وكان هناك في المسابقة أكثر من 4,500 صورة قدمها مصورون هواة ومحترفون عبر 75 دولة.

في هذه الصورة البانورامية للشفق القطبي في أيسلندا، صادف المصور هذا المصب الذي يعكس السماء تمامًا. Credit: Larryn Stuart Rae

وكانت من بينها صور مذهلة لثاني أصغر كوكب في المجموعة الشمسية، ومذنب يمر فوق نصب ستونهنج التذكاري، ومسار اكتمال القمر فوق باريس ليلاً أثناء إحدى عمليات إغلاق المدينة.

ترتفع مجرة درب التبانة فوق "باب ديرادلا"، جنوب إنجلترا ، ويمكن أيضًا رؤية زحل والمشتري على يسار الإطار، فوق الأفق مباشرة. Credit: Anthony Sullivan

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة في 16 سبتمبر/ أيلول خلال حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت، قبل عرضها في المتحف البحري الوطني في لندن خلال الشهر نفسه.