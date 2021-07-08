دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهرت قطة عملاقة ثلاثية الأبعاد على شاشة إحدى اللوحات الإعلانية في طوكيو، حيث تلوح في الأفق بشكل هزلي فوق إحدى محطات السكك الحديدية الأكثر ازدحامًا في المدينة.

وبين اللوحات الإعلانية، تظهر القطة التي تبدو فائقة الواقعية نابضًة بالحياة على شاشة "LED" منحنية تبلغ مساحتها 1،664 قدمًا مربعًا في منطقة شينجوكو.

وتُظهر شاشة العرض بدقة "4K" قطة تتجول عالياً فوق العاصمة اليابانية، والتي تُطلق صوت مواء بشكل مسموع.

ويتغير مقطع الفيديو، الذي يبث بين الساعة 7 صباحًا و1 صباحًا، على مدار اليوم. وتستيقظ القطة من نوع قطط "كاليكو" في الصباح، وبحلول فترة ما بعد الظهر، يمكن رؤيتها واقفة وهي تموء للمارة. وفي المساء، تستلقي وتنام ورأسها يستند على كفيها.

ورغم من أن العرض الرسمي لا يبدأ حتى 12 يوليو/ تموز الجاري، إلا أن البث التجريبي بدأ منذ الشهر الماضي وقد جذبت "قطة شينجوكو" الانتباه بالفعل عبر الإنترنت، حيث وصفها المستخدمون بأنها "لطيفة" وأعربوا عن اندهاشهم من التقنية المستخدمة.

ونشر أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر الحيوان الأليف وهو يتثاءب وينام، وكتب معلقًا: "تبدو نائمًة في الليل".

وبالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الزيارة شخصيًا، بدأت إحدى الشركات التي تقف وراء العرض، "Cross Space"، في بث مباشر لعرض لوحة الإعلانات عبر منصة مشاركة مقاطع الفيديو "يوتيوب".

ولكن في بيان صحفي، حذر أصحاب الشاشة من أن التأثير ثلاثي الأبعاد يمكن أن يتضاءل اعتمادًا على زاوية المشاهدة.

وتقع لوحة الإعلانات على المخرج الشرقي لمحطة قطار "شينجوكو"، وهي منطقة معروفة بكونها مركزًا مزدحمًا للتسوق والأعمال. ويمر 190 ألف شخص أمام الشاشة كل يوم من أيام الأسبوع، وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص بالعرض.

وقد ظهرت لوحات إعلانية ثلاثية الأبعاد واقعية في العديد من البلدان الآسيوية في السنوات الأخيرة. وفي مايو/ أيار الماضي، استحوذت موجة ثلاثية الأبعاد عملاقة، صممتها شركة التكنولوجيا "d'strict"، على أكبر لوحة إعلانات رقمية في كوريا الجنوبية في حي "غانغنام" في سيؤول.