10 خطوات فقط ستساعدك في جعل منزلك يبدو أكثر فخامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تود أن تعيد تصميم منزلك لجعله يبدو أكثر فخامة، ولكنك لا تستطيع الخروج عن ميزانيتك المحدودة؟ ربما تظن أن شراء أثاث بسعر ثمين هو الحل كخطوة مبدئية، ولكن الأمر أبسط من ذلك بكثير.

في الواقع، كل ما عليك فعله هو أن تتبع 10 خطوات فقط تقدمها لك كريستين ماكجوان، وهي مدونة محتوى عن التصميم الداخلي.

ولطالما كانت ماكجوان مهتمة بالتصميم الداخلي منذ صغرها، حيث وجدت متعة في اختيار لون طلاء غرفتها، وتغيير تصميم الأثاث، وتقديم المشورة لوالديها بشأن المنزل.

وتخرجت ماكجوان من كلية شيريدان بدرجة البكالوريوس في التصميم الداخلي، في عام 2016. ومنذ ذلك الحين، تقوم ماكجوان بإنشاء محتواها الخاص على "يوتيوب" لمتابعيها، الذين يزيد عددهم عن 880 ألف مشترك.

وتنجذب ماكجوان عادة إلى الأنسجة الطبيعية والقطع القديمة ولوحات الألوان الباهتة.

وتقول لموقع CNN بالعربية: "ولكن، من المثير دوماً تجربة أنماط واتجاهات تصميم مختلفة.. أحب مزج تصميمات مختلفة لإنشاء مظهر فريد ومتوازن!".

كيف يمكن أن تعيد تصميم منزلك وجعله يبدو أكثر غلاءً؟

مضاعفة حجم الألحفة: سترى هذه الخدعة في المتاجر وجلسات التصوير للمجلات. استخدم وسائد كبيرة الحجم استخدم مصادر متعددة للإضاءة: على سبيل المثال، يمكن أن تحتوي غرفة المعيشة الخاصة بك على مصابيح طاولة ومصابيح أرضية وشمعدانات جدارية وثريا. حافظ على درجة حرارة الضوء نفسها إضافة القوالب الجدارية: تضيف هذه التفاصيل بعداً ومظهراً فاخراً إلى جدرانك إزالة الأغراض من عبواتها: يمكن أن يعيق التغليف جمالية التصميم الخاص بك، حيث تضع ماكجوان صابون اليد ومنظفات الغسيل وبخاخات التنظيف في زجاحات العنبر الستارة: قم بتعليق قضبان الستارة فوق إطار النافذة بأعلى ارتفاع ممكن إلى السقف، وثبت أقواس الحائط للستارة على بعد 6 بوصات من إطار نافذتك، حتى تعطي مساحة أكبر لغرفتك. إضافة ورق الحائط: يمكنك تسليط الضوء على مناطق خاصة في منزلك أو إثارة الاهتمام في مساحة تبدو مملة! أضف ورق الحائط إلى أحد الجدران لإنشاء جدار مميز أو قم بتثبيته على السقف للحصول على تأثير كبير! استخدم الألوان المحايدة: تساعد هذه الألوان على إضفاء مظهر أكثر فخامة. الأعمال الفنية: ستعمل الأعمال الفنية الصغيرة على تقليص مساحتك بينما ستجعل الأعمال الفنية الكبيرة مساحتك تبدو أكبر.

وتقدم ماكجوان للأشخاص الذين يفكرون بإعادة تصميم منازلهم، نصيحة تقول فيها: "قم بإنشاء لوحة مزاجية لمعرفة النمط الذي تحاول تحقيقه، ووفر المال حيث تستطيع شراء نسخ أثاث مكررة والقيام بمشاريع بمفردك!".

ولاقت مقاطع فيديو ماكجوان إعجاب الكثير من الناس عبر قناتها على موقع يوتيوب، الذين يحرصون دوماً على دعمها وتشجيعها للاستمرار في شغفها.

واليوم، ترغب ماكجوان في اصطحاب جمهورها بجولة كاملة لإعادة تصميم منزل كامل بميزانية محدودة، وإنشاء خط ديكور منزلي خاص بها، والاستمرار في التعلم ومشاركة المزيد من المهارات والمشاريع على قناتها.