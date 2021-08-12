دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تبدو أيام الحفلات الموسيقية في الاستاد وكأنها ذكرى بعيدة، لكن قرر المغني الذي تحول إلى مصور فوتوغرافي، براين آدامز، أن يعيد إنشاء نمط حياة المتجولين من الفنانين مثل إيجي بوب وجنيفير هدسون وغرايمز في تقويم بيريللي.

ستشهد نسخة 2022 من التقويم، وهي تحت عنوان "On the Road"، أعمال نجم الروك الكندي الذي يعيد تخيل لحظات ما خلف الكواليس مع مجموعة من الموسيقيين المشاهير.

براين آدامز ما وراء الكواليس لتصوير تقويم بيريللي عام 2022. Credit: Credit: Alessandro Scotti

ورغم أنه لن يتم الكشف عن الصور النهائية حتى نوفمبر/ تشرين الثاني، إلا أن الصور الجديدة من وراء الكواليس تظهر ريتا أورا في حوض الاستحمام، بينما ترسم المغنية شير على مرآة غرفة تبديل الملابس بأحمر الشفاه.

وينضم آدامز، الذي عمل كمصور محترف لأكثر من عقد من الزمان، إلى مجموعة من الأسماء البارزة، مثل آني ليبوفيتز وبيتر ليندبيرغ، الذين طلبوا تصوير التقويم السنوي.

وبالاعتماد على تجربته الخاصة التي امتدت لأربعة عقود في الجولات، سيشرح آدامز تفاصيل الرحلة، بدءًا من شرارة الإلهام الأولية وصولًا إلى العرض النهائي.

التقاط صور المغنية كالي أوشيس وهي مستلقية على الأرض لتقويم بيريللي عام 2022. Credit: Credit: Alessandro Scotti

ورغم شهرة أغانيه، إلا أن آدامز قد عرض صوره في مؤسسات مثل Saatchi Gallery، كما ظهرت في مجلات أبرزها فوغ البريطانية وهاربرز بازار.

ونشر أيضًا العديد من الكتب التي تشمل صوره، مثل صور قدامى المحاربين في أفغانستان والباعة الجائلين المشردين.

الفنانة سانت فينسنت تجلس على الكرسي بينما يلتقط براين آدامز صورتها. Credit: Credit: Alessandro Scotti

أعلن آدامز أنه كان يصور التقويم في يونيو/ حزيران، عندما نشر تسجيلًا صوتيًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقول فيها إنه "فخور" بالمشاركة في المشروع.

ومع إلغاء تقويم العام الماضي بسبب وباء كوفيد-19، تم تصوير نسخة 2022 في لوس أنجلوس وفي جزيرة كابري الإيطالية على مدار ثلاثة أيام فقط في شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.

المغني ايغي بوب مغطى بالطلاء الفضي، وهو يقف أمام المصور براين آدامز. Credit: Credit: Alessandro Scotti

نُشر التقويم لأول مرة في عام 1964، وهو معروف بصوره الحسية للمرأة. ولكن، حاول تقويم بيريللي إعادة اختراع نفسه في فترة ما بعد حركة #MeToo.

وبالتالي، ركزت الإصدارات الحديثة على تمكين المرأة وتضمنت مجموعة متنوعة بشكل متزايد من عارضات الأزياء.

ومع ذلك، أخذ آدامز التقويم في اتجاه جديد آخر، من خلال إشراك العديد من الرجال.

وفي حين أن آدامز ليس أول مصور يضم الرجال في تقويم بيريلي، قال نجم موسيقى الروك إنه سيشعر بـ"التقصير لعدم إشراك بعض الرجال بطريقة متساوية".