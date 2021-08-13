أعمال بيكاسو المعروضة بمطعم في لاس فيغاس قد تجلب 100 مليون دولار

عمرها 100 عام وتظهر لأول مرة.. لوحة من توقيع فان جوخ مطروحة للبيع في المزاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أن تم عرض 11 عملًا فنيًا لبابلو بيكاسو في أحد مطاعم لاس فيغاس لأكثر من 20 عامًا، ستشارك هذه الأعمال في مزاد علني خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أي قبل يومين فقط من ذكرى عيد ميلاد الفنان الـ140.

وكانت هذه الأعمال عنصرًا أساسيًا في بيكاسو، وهو مطعم فرنسي وإسباني حائز على نجمة ميشلان في بيلاجيو، كما أنه مستوحى من حياة وعمل الفنان.

ووفقًا لدار سوذبي للمزادات، التي تنظم عملية البيع، تضم المجموعة لوحات وأعمالاً على الورق وعمل خزفي واحد، ويبلغ تقديرها الأعلى مجتمعة 104.2 مليون دولار.

وقال بروك لامبلي، رئيس مجلس إدارة سوذبي ومدير المبيعات للفنون الجميلة العالمية عبر الهاتف: "إنها مجموعة موسوعية من أعمال بيكاسو، تعرض أعمالًا من عام 1917 إلى عام 1969، وهذه مدة حياته المهنية كاملة تقريبًا.. تعطي المجموعة نظرة شاملة بشكل جميل للتنوع المذهل والثراء في حياته المهنية".

وستكون هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها لاس فيغاس أحد عروض سوذبي، والتي تقام عادة في المقر الرئيسي لدار المزادات في نيويورك.

تصور لوحة بيكاسو "Femme au béret rouge-orange" عارضة الأزياء، ماري تيريز والتر، التي ربطته معها علاقة غرامية في أواخر العشرينات من القرن الماضي. Credit: Credit: Courtesy Sotheby's and MGM Resorts

مجموعة متنوعة

ومن بين الأعمال الـ11، هناك لوحة زيتية تعرف باسم "Femme au béret rouge-orange"، وهي تظهر ماري تيريز والتر، عارضة الأزياء الفرنسية الشابة التي كان للفنان علاقة غرامية طويلة معها في أواخر عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.

تتميز صور بيكاسو لوالتر، التي كانت والدة ابنته مايا، بألوانها الزاهية.

وقال لامبلي: "أحب حقبة ماري تيريز، لأنها أكثر الفترات صدقًا ورومانسية بشكل غير عادي في مسيرة بيكاسو المهنية".

وأشار إلى أن بعض الخيارات الأسلوبية للفنان، بما في ذلك الوجه ذو النمط التكعيبي، تذكرنا بلوحاته الشهيرة لشريك رومانسي آخر، المصورة دورا مار.

يشمل البيع لوحات وأعمالاً على الورق وعمل خزفي واحد Credit: Credit: Courtesy Sotheby's and MGM Resorts

ومن بين الأعمال الأخرى المعروضة للبيع هي لوحة رسمها خلال الاحتلال النازي لباريس، وتعرف باسم "Nature morte au panier de fruit et aux fleurs"، ولوحة "Aiguière - Visage" التي تظهر وعاء من الطين الأبيض صنعه عام 1954.

وسيكون مزاد بيكاسو "أكبر وأهم" بيع للفنون الجميلة على الإطلاق في لاس فيغاس، وفقًا لدار سوذبي للمزادات. وقال لامبلي إن هذه الخطوة هي جزء من محاولات منتجعات MGM، المعروفة بلعب القمار والترفيه، لتصبح هذه المدينة "وجهة فنية أوسع".

ويأتي ذلك في وقت يُحدث فيه الوباء المستمر تحولًا جذريًا في سوق الفن وقطاعي الضيافة والسفر. ففي أغسطس/ آب الماضي، قامت MGM Resorts بتسريح 18 آلف موظف، أي ربع قوتها العاملة، وسط انخفاض بنسبة 61٪ في أعداد زوار لاس فيغاس في يوليو/ تموز 2020 مقارنة بالعام السابق.

وفي الشهر الحالي، أعلنت منتجعات MGM عن انتعاش أرباحها في الربع الثاني بسبب انفتاح السفر.

وفي بيان صحفي، قالت MGM إن بيع أعمال بيكاسو بالمزاد العلني سيساعد على تحقيق هدفها المتمثل في "تعميق التنوع والشمول" ضمن مجموعتها الفنية. كما ستُستثمر بعض العائدات في سوق الفن، وفقًا لدار سوذبي للمزادات.