هل هذا مستقبل الجمال في العام 2050؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق أحد الأشخاص على مقطع فيديو نشرته أنجي، وهي شخصية مؤثرة شهيرة ظهرت لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في الخريف الماضي: "بشرتك جافة بعض الشيء.. يجب عليك وضع قناع للوجه".

وفي الفيديو، الذي تم نشره على Douyin، وهو النسخة الصينية الأصلية من (تيك توك)، لاحظ أحد المستخدمين أنها لا تملك "وجه المشاهير".

قد يرد المؤثرون العاديون بتعليق، لكن أنجي ليست مؤثرة نموذجية، فهي ليست حتى شخصًا حقيقيًا.

ربما تكون جميلة، لكن أنجي في الواقع شخصية افتراضية غير مثالية. وعلى غرار المؤثرين الافتراضيين الآخرين في الصين، لا ترتدي أنجي أي ملابس مصممة أو تمشي على المدرج أو حتى تروج لأغان جديدة، لكنها في الواقع ترتدي ملابس عادية وبسيطة.

ومن الواضح أن شخصيتها قد لاقت صدى واسع عبر Douyin، حيث يتابعها أكثر من 280 ألف متابع حتى الآن.

Credit: Credit: Jesse Zhang

ولا تعد فكرة وجود مؤثرين افتراضيين في الصين أمرًا جديدًا.

مع فكها الحاد ووجهها النحيف وشفتيها الورديتان، تعكس لينغ الجمال الصيني التقليدي.

ففي فبراير/ شباط الماضي، ظهرت على غلاف مجلة Vogue Me، وهي مجلة أزياء تستهدف جيل "ما بعد التسعينيات" في الصين، جنبًا إلى جنب مع مشاهير الحياة الحقيقيين.

لكن تقدم أنجي بديلاً منعشًا، كما يقول معجبيها، في بلد يزداد فيه الطلب على الجراحة التجميلية وتتنافس تطبيقات التجميل على إنشاء تأثيرات الواقع المعزز، بحيث تُظهر نسخًا أفضل من المستخدمين.

وتعد أنجي من صنع جيسي تشانغ، وهو مدير شركة الرسوم المتحركة CGI ومقرها شنغن.

كان تشانغ يبحث عن طريقة للتعبير عن إبداعه، واعتقد أنه سيكون من الممتع إنشاء شخصية افتراضية بميزات غير مثالية، بحيث تستطيع مساعدة الناس على الاسترخاء والشعور بمزيد من الإيجابية تجاه أنفسهم.

بدأت تتشكل شخصية أنجي في يوليو/ تموز 2020. وفي غضون ثلاثة أشهر، نشر تشانغ أول فيديو لشخصيته على Douyin.

Credit: Credit: Jesse Zhang

وبحلول ديسمبر/ كانون الأول، اكتسبت الشخصية بالفعل إعجاب حوالي 100 ألف شخص.

وبالطبع، لم يكن يعتقد تشانغ أنها ستلاقي شعبية كبيرة بهذه السرعة، مرجعًا ذلك إلى مقاطع فيديوهاتها المهدئة والعادية.

وأوضح تشانغ، الذي يرد على التعليقات بصفته أنجي في أوقات فراغه كل يوم: "سيدعوني بعض المعجبين أيضًا للحديث عن أشياء في الحياة، فهم في مأزق أو يواجهون بعض الصعوبات".

وقد نسب بعض المعجبين الفضل إلى أنجي في تشجيعهم أو مساعدتهم على التخلص من التوتر وسط مآزق الحياة.

وقال أحد متابعيها شياو تشي، وهو من جيل الألفية يعيش في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، لشبكة CNN: "سبب إعجابي بها هو أن أنجي أكثر واقعية من العديد من الأشخاص الحقيقيين.. إنها تضفي على العالم المتهور لمسة من الجمال".

وفي الوقت الحالي، ليس لدى تشانغ أي خطط لتحقيق الدخل من أنجي من خلال البث المباشر، لكنه منفتح أمام فكرة التعاون.

ويعد المؤثرون الافتراضيون بديلًا منخفض المخاطر لنجوم الحياة الواقعية، فهم متاحون في جميع ساعات اليوم للقيام بكل ما هو مطلوب بأقل قدر من الجلبة.

وتوافق إليسا هاركا، المؤسس المشارك لـ Red Ant Asia، على رؤية مستقبل يتعايش فيه المؤثرون الرقميون والواقعيون للعلامات التجارية.

وقالت: "مع أي نوع من أنواع التسويق، تريد أن تجد برنامجًا مختلطًا حتى لا يكون كل البيض في سلة واحدة.. التنوع هو المفتاح في العالم الرقمي.. إنه ليس مقاسًا واحدًا يناسب الجميع. ولديك أشياء ستجذب المزيد من الجماهير، وأكثر من طوائف معينة".