دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن أن يصبح الهيكل العظمي لأحفورة ديناصور ثلاثي القرون (تريسيراتوبس)، وعمره 66 مليون عام، ملكًا لأحد المحظوظين، إذا كان لديهم ما يقدر بنحو 1.4 مليون دولار.

يعرف باسم "بيغ جون"، كما يبلغ طول جمجمته 2.62 مترًا وعرضها مترين.

ووفقًا للمزاد العلني Binoche et Giquello، يبلغ طول أكبر قرنين له 1.1 متر وأكثر من 30 سنتيمترًا في القاعدة، فهو قادر على تحمل 16 طنًا (7 كيلوغرامًا) من الضغط.

عاش الديناصور في لاراميديا، وهي قارة جزيرة امتدت من ألاسكا اليوم إلى المكسيك، وتوفي في سهل فيضي قديم يُعرف حاليًا بتكوين "هيل كريك" في ساوث داكوتا، حيث اكتشفه الجيولوجي والتر دبليو شتاين بيل في مايو/ أيار 2014.

حسب بيان للمزاد، تم التنقيب عن الديناصور بعد عام وأعيد ترميمه في إيطاليا.

وتم حفظ بقايا المخلوق في الوحل، والهيكل العظمي مكتمل بنسبة تزيد عن 60٪ وجمجمته كاملة بنسبة 75٪.

وتعد جمجمة تريسيراتوبس هي واحدة من أكبر وأروع الجماجم من أي حيوان بري آخر، وفقًا لمتحف التاريخ الطبيعي في المملكة المتحدة.

ويمكن أن يصل وزن الحيوانات العشبية إلى 5,500 كيلوغرام وطولها إلى 9 أمتار.

يبلغ عمر الهيكل العظمي لتريسيراتوبس 66 مليون سنة. Credit: Credit: Courtesy Giquello

وقال القائمون على المزاد إن "بيغ جون"، الذي يبلغ ارتفاعه 8 أمتار، هو أكبر عينة تريسيراتوبس تم العثور عليها على الإطلاق.

وجابت المخلوقات الأرض خلال العصر الطباشيري المتأخر، منذ حوالي 68-66 مليون سنة في ما يعرف الآن بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يجلب "بيغ جون" ما بين 1.4 مليون دولار و1.7 مليون دولار في مزاد يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول في دار "درو" للمزادات بباريس.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها بيع هيكل عظمي لديناصور.

وحطم بيع أحد أكثر الهياكل العظمية اكتمالًا في العالم، وهو من نوع "تيرانوصوروس ركس"، تقديرات مزاد العام الماضي، عندما بيع بمبلغ 31.8 مليون دولار، محققًا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأي هيكل عظمي أو أحفورة ديناصور بيعت في مزاد على الإطلاق.