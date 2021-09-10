عمرها 100 عام وتظهر لأول مرة.. لوحة من توقيع فان جوخ مطروحة للبيع في المزاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد حوالي ثلاث سنوات من رفع إجراءات الطلاق رفيعة المستوى بين مطور العقارات في نيويورك، هاري ماكلو وزوجته ليندا، يتم طرح جزء كبير من مجموعتهما الفنية التي تبلغ قيمتها مليار دولار.

ومن المقدر أن تجلب أكثر من 600 مليون دولار إجمالاً، وهو "أعلى تقدير تم وضعه على الإطلاق على أي مجموعة يتم طرحها في المزاد"، وفقًا لدار "سوذبيز".

وتشمل المجموعة المكونة من 65 عملًا فنيًا على أعمال بابلو بيكاسو، وآندي وارهول، وألبرتو جياكوميتي، وجيف كونز، ومارك روثكو وسي تومبلي.

يقدر عمل سي تومبلي، من عام 2007، بمبلغ مالي يتراوح بين 40 إلى 60 مليون دولار Credit: Credit: Courtesy of Sotheby's

وقال جريجوار بيلولت، رئيس قسم الفن المعاصر في دار "سوذبيز"، خلال حدث صحفي: "إنها مجموعة لم يتم نقلها (أو لمسها) من قبل.. في كثير من الأحيان، عندما يكون لدينا مجموعات للبيع، يتم بيع الكثير منها بالفعل، أو يتم تسليم بعض (الأعمال) للمتاحف، والبعض الآخر يتم تسليمه لأفراد الأسرة".

تزوج الثنائي في أوائل العشرينات من العمر، خلال عام 1959، حيث بدأوا بإنشاء مجموعتهم الفنية بعد فترة وجيزة من الزواج.

وأثناء رفع إجراءات الطلاق في عام 2018، أمر قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك عائلة ماكلوز ببيع 65 عملًا فنيًا من مجموعتهم وتقسيم الأرباح.

وقدم الخبراء المعينون للزوجين تقييمات مختلفة إلى حد كبير لما تستحقه بعض الأعمال الفنية. وبالنسبة لمنحوتة جياكوميتي الوجودية "La Nez"، على سبيل المثال، تفاوت التقييم بمقدار 30 مليون دولار.

صورة تظهر منحوتة بيكاسو ولوحة روثكو "رقم 7" (على اليسار) Credit: Credit: Courtesy of Sotheby's

وستسافر بعض القطع إلى تايبيه وهونغ كونغ ولوس أنجلوس ولندن وباريس قبل البيع الأول بنيويورك في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسيتم البيع النهائي في مايو/ أيار القادم.

وفي حدث صحفي افتراضي للإعلان عن البيع يوم الخميس، وصفه الرئيس التنفيذي لدار "سوذبيز"، تشارلز ستيوارت، بأنه "أحد أهم مجموعات الفن الحديث والمعاصر التي تم طرحها في السوق وذات جودة المتاحف".