دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهرت عضوة الكونغرس، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، في حفل "ميت غالا" مساء الإثنين برسالة للأمريكيين، وهي: "افرضوا الضرائب على الأغنياء".

وتألقت أوكاسيو كورتيز بفستان أبيض بلا كتفين من علامة "Brother Vellies"، التي يقع مقرها في بروكلين.

وتزيّن الفستان ببيان مكتوب باللون الأحمر من الخلف.

إطلالة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز في حفل "ميت غالا". Credit: Kevin Mazur/MG21/Getty Images

وفي أول ظهور لها في هذا الحفل، أكملت أوكاسيو كورتيز مظهرها بقرطين ذهبيين، وزهرة وردية مثبتة على شعرها.

ولدى حديثها مع المراسلين في الحدث، أوضحت عضوة الكونغرس الأمريكية عن السبب وراء رسالتها في حفل "ميت غالا"، والذي حضره العديد من أكبر وأغنى نجوم هوليوود.

ألكساندريا أوكاسيو كورتيز مع مؤسسة "Brother Vellies"، ومصممة فستانها، أورورا جيمس. Credit: Mike Coppola/Getty Images

وقالت عضوة الكونغرس: "عندما نتحدث عن دعم الأسر العاملة، ووجود قانون ضريبي عادل، غالباً ما تحدث هذه المحادثة بين الطبقتين العاملة والوسطى (في) مجلس الشيوخ"، موضحة: "أعتقد أن الوقت قد حان لإشراك جميع الطبقات في المحادثة".

وانضمت المديرة الإبداعية لـ"Brother Vellies"، أورورا جيمس، المعروفة بقيادتها لمبادرة تُعرف باسم "تعهد 15%"، لأوكاسيو كورتيز في الحدث.

وتحث المبادرة، التي بدأت عبر "إنستغرام"، تجّار التجزئة والشركات على الالتزام بنسبة 15% من قوتهم الشرائية لدعم الشركات المملوكة من قبل السود.

وكانت هناك بيانات جريئة أخرى معروضة في حفل جمع التبرعات السنوي.

وفي وقت سابق، شوهدت نجمة كرة القدم، ميغان رابينو، وهي تحمل حقيبة يد كُتب عليها عبارة "In Gay We Trust" (نثق بالمثليّة)، بينما ظهرت زميلة أوكاسيو كورتيز، عضوة الكونغرس كارولين مالوني، في فستان زاهي يحمل عبارة "Equal Rights for Women" (حقوق متساوية للنساء).

وتحتفل إطلالة مالوني بالتعديل الـ19 الذي منح النساء الحق بالتصويت.

ومع إعادة افتتاح معهد "Met Costume Institute" بمعرضه الافتتاحي للاحتفال بالمصممين الأمريكيين، قالت مالوني إنها "تدعو لمصادقة الـERA (تعديل الحقوق المتساوية)، حتى تتمتع النساء بالمساواة بشكل نهائي".