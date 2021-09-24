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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حظرت مجموعة أزياء فاخرة، تقف وراء غوتشي وإيف سان لوران وألكسندر مككوين وبالنسياغا، استخدام فراء الحيوانات في جميع علاماتها التجارية بحلول خريف 2022.

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة كيرينغ، فرانسوا هنري بينولت، في بيان قصير صدر الجمعة: "حان الوقت الآن.. لقد تغير العالم، جنبًا إلى جنب مع عملائنا، والرفاهية بطبيعة الحال تحتاج إلى التكيف مع ذلك".

وأشار إلى أنه "عندما يتعلق الأمر برعاية الحيوانات، فقد أظهرت مجموعتنا دائمًا استعدادها لتحسين الممارسات داخل سلسلة التوريد الخاصة بها وقطاع الرفاهية بشكل عام".

وفي 2017، أصبحت غوتشي أول دار أزياء من مجموعة كيرينغ تلتزم بإزالة الفراء من تصاميمها، ما يسلط الضوء على المسؤولية الاجتماعية كإحدى القيم الأساسية للعلامة التجارية. كما توقفت العلامات التجارية الأخرى بما في ذلك بالنسياغا وألكسندر مككوين وبوتيغا فينيتا عن استخدام الفراء.

نشطاء جمعية PETA يلوحون بالملصقات أمام متجر إيف سان لوران حتى تتوقف العلامة التجارية عن استخدام الفراء في باريس في 10 مارس/ آذار 2021. Credit: Credit: Alain Jocard/AFP/Getty

وتأتي هذه الخطوة لإلغاء إنتاج الفراء بشكل نهائي في جميع أنحاء الشركة بعد عامين فقط من نشر كيرينغ مجموعة من معايير رعاية الحيوان التي تهدف إلى "التحقق من المعاملة الإنسانية للحيوانات عبر سلاسل التوريد الخاصة بالمجموعة".

وقالت مجموعة كيرينغ إن أي شيء تم تحديده في عام 2019 سيستمر في تطبيقه على "الألياف والمواد الحيوانية" الأخرى التي يُحتمل استخدامها.

ويتزايد الضغط على العلامات التجارية لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد القسوة على الحيوانات منذ سنوات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تفاوضت المغنية العالمية، بيلي إيليش، وهي مشاركة في حدث Met Gala، على تعهد خالٍ من الفراء من العلامة التجارية الأمريكية Oscar de la Renta مقابل عرض تصاميمها على السجادة الحمراء.

وكتبت إيليش على إنستغرام: "أشعر بسعادة غامرة لأن فريق (أوسكار دي لا رنتا) بأكمله قد سمعني بشأن هذه المسألة، وقد أحدثوا تغييرًا مؤثرًا للصالح العام، ليس فقط للحيوانات ولكن أيضًا لكوكبنا وبيئتنا".

وقالت: "أحث جميع المصممين على فعل الشيء نفسه".

أعلنت شانيل وبرادا أيضًا أنهما ستتوقفان عن استخدام الفراء، وجاء إعلانهما في عامي 2018 و2019 على التوالي.