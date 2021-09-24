روبرتو كافالي.. كيف تقدم هذه العلامة التجارية أزياءها من جديد؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من جيل الألفية، فأنت تتذكر حتمًا مصمم الأزياء الإيطالي، روبرتو كافالي!

خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2009، كان مصمم الأزياء الإيطالي هو المصمم الأساسي على السجادة الحمراء، حيث كان يرتدي الجميع ملابسه، بدءًا من الفنانة الشهيرة بيونسيه إلى جينيفر لوبيز.

Credit: Credit: Steve Finn/Getty Images

ومنذ أن أسس كافالي علامته التجارية، التي تحمل اسمه، في 1972 حتى تقاعده في عام 2014، قدم مصمم الأزياء الإيطالي مجموعة من الأزياء اللامعة وذات خطوط النمر، وبقع الزرافة، وغيرها.

Credit: Credit: Frederick M. Brown/Getty Images

وفي هذه الأيام، تعود علامة روبرتو كافالي إلى الساحة بطاقة مختلفة قليلاً بفضل تعيين المصمم فاوستو بوغليسي، الذي تولى منصب المستشار الإبداعي الرئيسي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

يتطلع بوغليسي إلى توجيه العلامة نحو جانب أكثر عصرية.

وبالنسبة لمجموعته لربيع وصيف 2022، التي قُدمت في أسبوع الموضة في ميلانو يوم الأربعاء، تجلت هذه الرؤية من خلال أحذية "بيركنستوكس" المرصعة بالجواهر.

Credit: Credit: Monica Feudi

عندما يتعلق الأمر بهوليوود، سرعان ما أصبح بوغليسي مفضلًا لدى العديد من المشاهير.

ارتدت جينيفر لوبيز فستانًا أصفر اللون بدبابيس على شكل نمر مرصع بالكريستال لحضور حفل "المواطن العالمي" في مايو/ أيار.

وفي الشهر التالي، ارتدت مغنية الراب، ميغان ذا ستاليون، ثوبًا مزينًا بالريش خلال حفل جوائز BET. وابتكر بوغليسي أيضًا مظهرًا صُمم خصيصًا لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان.

Credit: Credit: Monica Feudi

وفي العرض الذي أقيم في ميلانو يوم الأربعاء، جلست عارضتي الأزياء أميليا جراي هاملي ودانييلا سانتياغو في الصف الأول.

لكن في الوقت نفسه شعر الناس بحنين لأزياء كافالي القديمة. على سبيل المثال، ارتدى مؤثر الجمال بريتمان روك فستان روبرتو كافالي الذي تم تغيير قياسه، في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2021.

ويعد هذا الفستان نفسه الفستان الذي ارتدته المغنية الراحلة آليا في نفس الحدث في عام 2000.

Credit: Credit: Olivia Rodrigo/YouTube

لكن بوغليسي ليس قلقًا. في الواقع، إنه هنا من أجل كل ذلك.

قال: "لم أتخيل قط الطلبات التي نتلقاها.. لدي قدر هائل من الامتنان للأشخاص الذين لا يدعمونني فحسب، بل أيضًا العلامة التجارية، وجميع المشاهير الذين يرتدونها".