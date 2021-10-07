دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع إنطلاق حدث إكسبو 2020 دبي المنتظر، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في أماكن مختلفة من موقع إكسبو 2020 دبي، لتبدو وكأنه زار بالفعل موقع الحدث.

والحقيقة، أن هذه الصور هي من وحي خيال مصمم الغرافيك المصري محمد جابر، والذي قرّر أن يجسد كل من الراحل الشيخ زايد، ومؤسس دبي الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، من خلال عالمه الخاص، أي "الفوتوشوب".

الشيخ زايد يظهر عند بوابة منطقة الاستدامة في موقع إكسبو 2020 دبي Credit: Mohamed Gaber/ @mgpexel

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يشرح جابر أنه بمناسبة إنطلاق حدث إكسبو 2020 دبي أراد "إدخال السعادة إلى قلوب الشعب الإماراتي والشعب العربي.. من خلال رؤية تواجد المؤسس والوالد الذي لم ولن يُنسى في الحدث العالمي المهم الذي تستضيفه الإمارات".

كما أراد جابر، والذي يقيم في الإمارات، أن يشارك في الاحتفاء بمناسبة إنطلاق إكسبو 2020 دبي على طريقته الخاصة.

يتخيل هذا المشروع الفني تواجد كل من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في موقع إكسبو 2020 دبي Credit: Mohamed Gaber/ @mgpexel

ومن وجهة نظر جابر، فقد ساهم الشيخ زايد في تحقيق هذا الإنجاز، أي حدث إكسبو 2020 دبي، لافتًا إلى مقولة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من كتابه بعنوان "قصتي": "صحبت زايد كثيراً، وتعلمت منه الكثير. تعلمت منه البحث عن مساحات الاتفاق لا الاختلاف، البحث عن المستقبل لا عن الماضي، البحث عن أسبابٍ توحدنا وتجمعنا وتقوينا وترفعنا، هكذا كان زايد في سعيه لجمع شمل الإمارات، ولولا حكمته ربما لم تكن الإمارات هي الإمارات".

تصميم يجمع الراحلين مؤسس دولة الإمارات ومؤسس دبي عند بوابة إكسبو 2020 دبي Credit: Mohamed Gaber/ @mgpexel

وبالنسبة إلى جابر، يُعد التصميم الذي يجمع الشيخ زايد والشيخ راشد عند بوابة إكسبو بابتسامه تعلو محياهما هي الأبرز في المشروع.

ويوضح جابر أن اختياره للصور التي تضمنها المشروع من أجل دمجها مع صور من موقع إكسبو 2020 دبي جاءت من خلال البحث عن الصور التي تعطي معنى للتصميم، وتُكمله ليكون أقرب إلى الواقع والصور التي يمكن أن تشعر المشاهد بأن الموضوع متواجد في الحدث.

وتلقى جابر ردود فعل ايجابية من متابعيه على عمله عبر منصتي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستغرام".