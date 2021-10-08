عمرها 100 عام وتظهر لأول مرة.. لوحة من توقيع فان جوخ مطروحة للبيع في المزاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم بيع طبق "نادر بشكل استثنائي" من القرن الـ16 في أحد المزادات مقابل أكثر من 1.7 مليون دولار، أي 10 أضعاف تقديره الأصلي.

ويعكس الطبق قصة شمشون ودليلة، حيث كان مخبئًا في أحد الأدراج.

ويُعتقد أن الطبق، الذي يبلغ قطره 27 سنتيمترًا، قد صنعه نيكولا دا أوربينو في الفترة 23-1520.

وكان من المتوقع أن يجلب ما بين 109 آلاف دولار و163 ألف دولار، ولكن انتهى به الأمر ببيعه مقابل 1,721,000 دولارًا خلال مزاد على الإنترنت يوم الأربعاء.

وتدفقت المناقصات من المشترين المحتملين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، حيث تم بث الحدث عبر الإنترنت. وجاء العرض الفائز من مصدر مجهول.

وكانت القطعة الأثرية واحدة من بين أكثر من 400 قطعة مُدرجة كجزء من محتويات Lowood House، وهو منزل ريفي كبير يقع في الحدود الاسكتلندية.

وتم عرض الصور والأثاث والكتب والأعمال الفنية في الحدث الذي تمت إدارته من قبل دار مزاد ليون وتورنبول.

كان الطبق جزءًا من مزاد أوسع لمحتويات Lowood House في الحدود الاسكتلندية. Credit: Credit: Lyon & Turnbull

كان جافين سترانج، المدير العام ورئيس المجموعات الخاصة في ليون وتورنبول، على المنصة في دار المزادات في إدنبرة عندما تم بيع الطبق.

وقال لشبكة CNN، الخميس، إن الجو خلال المزاد كان "كهربائيًا" و"كانت هناك تصفيق حار عندما سقطت المطرقة".

وأوضح سترانج أن الطبق "نادر للغاية" وأن خبراء المايوليكا وصفوه بأنه "اكتشاف مرة واحدة في العمر".

وقال سترانج إن تقديم المناقصات بدأ أقل بقليل من التقدير الأدنى، لكن سرعان ما اكتسب البيع زخمًا، حيث زاد أحد مقدمي المناقصات عرضه "بمبلغ قدره 50 ألف جنيه استرليني، أي حوالي 70 ألف دولارًا، لتحريك الأمور".

وأضاف: "عندما يظهر شيء فريد مثل هذا في السوق، فإنه يعتمد حقًا على من لديه جيوب مليئة".