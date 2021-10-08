تبريد قطع "الليغو" إلى أقل درجة ممكنة على الأرض.. ماذا حصل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت شركة "ليغو" عن أكبر مجموعة لها على الإطلاق لأحد أشهر القوارب في العالم، ويعرف باسم "آر إم إس تيتانيك".

ويبلغ طول النموذج أكثر من 53 بوصة، وهو نسخة طبق الأصل عن السفينة المنكوبة، والتي كانت أكبر سفينة ركاب عائمة في رحلتها الأولى.

وأبحرت سفينة تيتانيك الأصلية من ساوثهامبتون، إنجلترا، إلى نيويورك في 10 أبريل/ نيسان 1912.

وفي وقت متأخر من يوم 14 أبريل/ نيسان، ضربت جبل جليدي وغرقت في أقل من ثلاث ساعات. وفقًا لتقرير مجلس الشيوخ الأمريكي حول الكارثة، توفي 1,517 شخصًا ونجا 706 من أصل 2,223 راكبًا وطاقمًا.

ويتألف النموذج من 9,090 قطعة، وينقسم إلى 3 أقسام للكشف عن الجزء الداخلي للسفينة المنكوبة، بما في ذلك صالون تناول الطعام على النمط اليعقوبي، وغرفة المحرك، ومنصة التنزه وحوض السباحة.

يتألف النموذج من 9,090 قطعة، وينقسم إلى 3 أقسام للكشف عن الجزء الداخلي للسفينة المنكوبة Credit: Credit: From Lego

وقال مايك بساكي، خبير التصميم في مجموعة "ليغو"، في بيان يوم الخميس: "في وقت إطلاقها، كانت تيتانيك ذروة الهندسة البحرية، وأكبر مركبة متحركة تم إنشاؤها على الإطلاق. لقد كانت رحلة لا تصدق لإعادة إنشاء هذه السفينة الأيقونية من مكعبات ليغو، باستخدام مخططات تم إنشاؤها منذ أكثر من قرن".

وأضاف: "تصميم تيتانيك بالليغو مع التركيز على التفاصيل والحجم الهائل، ولكن أيضًا الدقة، سمح لنا بإنشاء واحدة من أكثر تجارب البناء تحديًا حتى الآن".

ويذكر أن النموذج لن يكون رخيصًا، حيث سيصبح متاحًا للطلب المسبق اعتبارًا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني والمبيعات العامة من 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسيباع النموذج مقابل مبلغ مادي قدره 629.99 دولارًا.