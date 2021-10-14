دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تبيّن أن قطعة من التماثيل الحجرية المنحوتة المستخدمة في زينة الحدائق، بيعت بأكثر من 195 ألف جنيه إسترليني (265.510 دولار)، بعد أن تم الكشف عن أنها آثار مصرية قديمة يعود تاريخها إلى آلاف السنين، وفقّا لما ذكرته دار مزادات.

وقالت دار "ماندر" للمزادات العلنيّة التي أشرفت على عملية البيع، إنّ هاتين المنحوتتين تواجدتا في حديقة منزل في مدينة سادبوري، في مقاطعة سوفولك، شرق إنكلترا. وقد تواصل مع الدار أصحاب المنزل بهدف التخلص من بعض القطع في منزلهم القديم، قبل الانتقال لمنزل آخر.

وأوضحت الدار أنّ هاتين المنحوتتين تعرّضتا "لعوامل طقس قاسية"، وأنهما كانتا تزينان فناء حديقة حتى الشهر المنصرم. وكانتا قد بيعتا قبل 15 سنة، في مزاد علني سابق لقاء "مئات من الدولارات"، لأنّ الاعتقاد كان أنّهما بمثابة نسختين مطابقتين للأصل لآثار مصرية قديمة، تعود للقرن القرن الثامن عشر.

Credit: Credit: Mander Auctions

وقال جايمس ماندر، منظّم المزاد لـCNN إنّه تمّ إعادة إلصاق رأس أحد التمثالين بمادة إسمنت من قبل عامل بناء، تنفيذًا لتعليمات المالكين السابقين، مضيفًا: "عرضنا التمثالين في المزاد لقاء مبلغ تقديري يتراوح بين 300 و500 باوند (410 و680 دولار أمريكي)". وتابع: "بعدها فقد المشاركون في المزاد صوابهم".

وقد بدأت المزايدات يوم السبت بمبلغ 200 باوند (272،44 دولار)، لكن خلال 15 دقيقة رفعت أربعة اتصالات وردت من مزايدين، ومن آخرين عبر الانترنت، السعر ليصل إلى 195 ألف باوند (265،510 دولار) بالإضافة إلى 24% علاوة المشتري.

وجاء في بيان صادر عن عاملين في المزادات أنّ "وجهة النظر تفيد أنّ المنحوتتين ليستا سوى عبارة عن نموذجين قديمين أصيلين مصريّين، وقد ساد اعتقاد إلى حد ما في التاريخ الحديث بأنهما نسختان تعودان إلى القرن الثامن عشر".

Credit: Credit: Mander Auctions

ولفت ماندر إلى أنّ القرن الثامن عشر كرّس تقليد "الجولة الكبرى" التي جاب خلالها الإنكليز الدول الأوروبية، واشتروا الكثير من المقتنيات خلال ترحالهم. وأوضح لـCNN: "نحن نفترض أنّ المنحوتتين هما إحدى مقتنيات جولة القرن الثامن عشر الكبرى".

وأعرب عن فرحه عندما تبيّن أنهما تعودان إلى آلاف السنين وأنهما أصيلتان، مشيرًا إلى أن ما آل إليه المزاد الأخير "لم يستوعبه" المالكون السابقون الذين تفاجأوا بالأمر.

وقال ماندر إنّ العمل جار من أجل وضع مسار يوضح من أين تمّ استقدام هذين التمثالين، وأوضح أنه لا يمكنه تحديد أي تاريخ دقيق للمنحوتتين بعد.