بـ3 ثوان فقط.. حدّد نهاية فيلم سينمائي من هاتفك بدبي

نشر الأحد ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في صالات السينما المعتمة، يجلس الناس على مقاعدهم، ويستعدون لمتابعة فيلم جديد قد يكون مختلفًا عن أفلام أخرى عديدة شاهدوها سابقًا.. كيف ذلك؟

وأعلنت "فوكس سينما" عن تعاونها مع شركة الترفيه والتكنولوجيا "كينو إندستريز" لتقديم أول تجربة فيلم تفاعلي في المنطقة "CTRL".

وتمكن هذه التجربة رواد السينما من تحديد مصير الشخصية الرئيسية ومسار الفيلم باستخدام نظام تصويت بسيط على أحد التطبيقات.

وباستخدام تقنية التكنولوجيا الرائدة، تقدم "CTRL" بُعدًا جديدًا من التفاعل.

وتعرض "فوكس سينما" فيلمًا تشويقيًا تفاعليًا اسمه "Late Shift"، ويروي قصة شخص تورط في عملية سرقة في دار مزادات شهيرة بلندن.

والفيلم من إخراج وكتابة توبياس ويبر، وهو المؤسس المشارك في "كينو أندستريز"، إلى جانب مايكل روبرت جونسون مؤلف فيلم "Sherlock Holmes"، من إخراج غاي ريتشي.

وأوضح مدير المحتوى لدى "فوكس سينما"، طوني المسيح، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية، أن "Late Shift" هو أول فيلم طويل تفاعلي في العالم وحصل على جائزة "BAFTA Cymru" لعام 2018.

وإذا كنت تريد المشاركة بالعرض، يحتاج الضيوف إلى تحميل تطبيق "CtlrMovie" عبر "آبل" أو "آندرويد"، ومسح رمز QR الذي يجدونه على شاشة السينما قبل بداية الفيلم.

ومع تطور أحداث الفيلم، ستظهر إجابات متعددة على شاشة السينما وهاتف كل ضيف في وقت واحد، وسيكون أمامهم ثلاث ثوانٍ لاتخاذ القرار بالتصويت على هواتفهم.

وأخيرًا، سيتم تحديد السيناريو الذي حصل على أعلى الأصوات.

ويمكن أن يعيش رواد السينما تجربة "CTRL" لفترة محدودة فقط.

وعُرض فيلم "Late Shift" في فوكس سينما سيتي سنتر حتى 29 سبتمبر/ أيلول، وسيستمر عرضه أيضًا في جزيرة المارية أبوظبي من 30 سبتمبر/ أيلول حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ومجمع وافي بدبي من 14 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 27 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويشمل الجمهور المستهدف للفيلم جميع رواد السينما الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا والذين يستمتعون بالتجربة السينمائية.

ويُذكر أن تذاكر فيلم "Late Shift" قد بيعت بالكامل في مهرجان بكين السينمائي الدولي خلال أقل من 5 دقائق، وأثبت أيضًا شعبيته في دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية منذ إطلاقه في المنطقة.