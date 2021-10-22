عمرها 100 عام وتظهر لأول مرة.. لوحة من توقيع فان جوخ مطروحة للبيع في المزاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بيعت أكبر أحفورة ترايسيراتوبس في العالم، وهي هيكل عظمي عمره 66 مليونًا يُدعى "بيغ جون"، مقابل 7.7 مليون دولارًا، محطمة بذلك تقدير المزاد البالغ 1.7 مليون دولار.

وجرت عملية البيع بعد ظهر يوم الخميس في دار درو للمزادات في باريس، حيث تم تقديم "بيغ جون" جنبًا إلى جنب مع كنز دفين من الأحافير، والنيازك، وغيرها من القطع الأثرية للتاريخ الطبيعي.

وتم اكتشاف الهيكل العظمي لأول مرة في ولاية داكوتا الجنوبية من قبل الجيولوجي، والتر دبليو شتاين بيل، في 2014. ويعتقد أن الديناصور عاش في لاراميديا، وهي قارة ضخمة قديمة كانت ستمتد اليوم بين ألاسكا والمكسيك.

وبعد عمليات التنقيب، تمت استعادة بقايا الديناصورات الموحلة في إيطاليا، حيث تمكن علماء الآثار من رؤية حجمها الحقيقي.

ويذكر أن "بيغ جون" لديه جمجمة يبلغ طولها 9 أقدام تقريبًا، وتمتد على ما يزيد قليلاً عن ستة أقدام ونصف، كما أن الهيكل العظمي مكتمل بنسبة تزيد عن 60 ٪.

ووفقًا لمتحف التاريخ الطبيعي في المملكة المتحدة، تعد جماجم ترايسيراتوبس انتصارًا تطوريًا، وتعد "الأكثر لفتًا للانتباه" من بين جميع الحيوانات البرية.

ومع ذلك، ليس من المرجح أن يكون الجميع متحمسًا لبيع "بيغ جون".

ففي سبتمبر/ أيلول 2020، أي قبل بيع دار المزادات "كريستيز" للديناصور "ستان" مقابل 31.8 مليون دولار الشهر الماضي، أعربت جمعية علم الأحافير الفقارية عن مخاوفها لدار المزاد.

وذكروا أن "العينات الأحفورية التي يتم بيعها في أيدي القطاع الخاص من المحتمل أن يضيع العلم من ورائها. ورغم إتاحتها للعلماء، لا يمكن ضمان المعلومات الموجودة في العينات ذات الملكية الخاصة، وبالتالي لا يمكن إجراء التحقق من الادعاءات العلمي، وهو جوهر التقدم العلمي".