أنجيلنا جولي تكشف عن صورة من أهرامات الجيزة في مصر..ما سرها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت نجمة هوليوود الأمريكية، أنجلينا جولي، لمتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عن صور حديثة لإحدى أهرامات الجيزة في مصر.

وفي الصورة التي شاركتها جولي، الجمعة، عبر حسابها الرسمي، يظهر مجسم ليدٍ تنبثق من أرض الصحراء وتمسك بصورة أمام هرم خفرع.

وأرفقت جولي الصورة مع تعليق: "أحب هذه (الصور) التي أرسلها صديقي جي آر للتو من مصر".

ويتواجد جي آر، الفنان التشكيلي الفرنسي، في مصر خلال مشاركته في المعرض الدولي تحت عنوان "الأبد هو الآن"، والذي يُقام في منطقة أهرامات الجيزة خلال الفترة من 21 أكتوبر تشرين/ الأول الجاري وحتى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وعبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، يشرح جي آر أن عمله الفني بعنوان "تحية من الجيزة" بمنطقة الأهرامات، مصنوع من هيكل وشبك من المعدن، ويجسد فكرة وجود بطاقة بريدية أمام هرم خفرع الذي يعود تاريخه إلى 2570 قبل الميلاد، ووُضع بزاويا محددة حتى يخلق وهمًا عند رؤيته من وجهة نظر المشاهد.

وأشار جي آر في تعليق حول عمله الفني المشارك في معرض "الأبد هو الآن" إلى أنه قام بإخفاء ما مجموعه 743 حرفًا هيروغليفيًا في جميع أنحاء عمله الفني.

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‎‏‎ولأول مرة منذ 4500 عام، يُقام معرض دولي في أهرامات الجيزة يضم أعمالًا مختلفة لفنانين معاصرين من مختلف أنحاء العالم، وفقًا لمؤسسة "آرت دي ايجيبت" التي تنظم المعرض، وهي منصة مصرية معنية بالفن والتراث.

والجدير بالذكر أن المعرض، الذي افتتح رسميًا مساء السبت، يعرض 10 أعمال فنية لمشاهير من الفنانين التشكيليين في مختلف دول العالم من جنسيات مختلفة منها المملكة العربية السعودية، وأمريكا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وروسيا، وغيرها، وفقًا لبيان وزارة السياحة والآثار المصرية.