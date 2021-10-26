دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بيعت مجموعة مختارة من 11 عملًا فنيًا للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، كانت عُرضت لسنوات في أحد مطاعم مدينة لاس فيغاس الأمريكية، بأكثر من 110 ملايين دولار في مزاد علني.

وتعود ملكية هذه اللوحات إلى مجموعة الفنادق والكازينوهات الأمريكية "أم جي أم ريزورتس"، وهي جزء من مجموعتها الفنية التي زيّنت المطعم الإسباني "بيكاسو" التابع لفندق "بيلاجيو"، المستوحى من حياة وأعمال بيكاسو، والحائز على نجمة ميشلان الفرنسية.

وبالتزامن مع إحياء ذكرى ميلاد الفنان الإسباني الأربعين بعد المائة، قالت مجموعة "MGM" إنّ هذا المزاد هو "الأكبر والأبرز" في مجال بيع الأعمال التشكيلية في لاس فيغاس. وقد نظّمت دار سوزبي للمزادات، أول مزاد علني لها خارج مدينة نيويورك الأمريكية.

Credit: Courtesy Sotheby's and MGM Resorts

وتصدّرت مشهد ليلة المزاد هذه، لوحة بورتريه "المرأة ذات القبعة الحمراء والبرتقالية اللون" (Femme au béret rouge-orange) لعشيقة بيكاسو وملهمته ماري-تيريز والتر، رسمها عام 1938.

وكانت ربطت الفنان الإسباني علاقة غرام بوالتر بدأت في أواخر عام 1920 واستمرّت لغاية أواخر الثلاثينيّات من القرن السابق، ونتج عنها طفلتهما مايا التي وضعتها والتر عام 1935. وتتميّز بورتريهات بيكاسو لوالتر بألوان فرحة وبنوع من الحميمية.

وقد تخطّى مبيع هذه اللوحة الرقم الذي قدّرته دار سوزبي بين 20 و30 مليون دولار، لتحقّق أكثر من أربعين مليون دولار.

وغالبًا ما يلقّب بيكاسو الذي عاش بين عامي 1881 و1973، بمؤسّس النمط التكعيبي في الرسم. وأمضى جزءًا كبيرًا من حياته في فرنسا. وثمة الكثير من التشابه بين لوحته "المرأة ذات القبعة الحمراء والبرتقالية اللون" ولوحاته الشهيرة التي جسّدت عشيقته دورا بعد ذلك.

Credit: Courtesy Sotheby's and MGM Resorts

كما طرح هذا المزاد لوحتين من مجموعة بيكاسو التكعيبية، إذ رسمهما في بداية الأربعينيّات من القرن الماضي خلال الحرب العالمية الثانية. وقد حققت لوحة "طبيعة صامتة لسلة فاكهة وزهور" (Nature morte au panier de fruits et aux fleurs) 16،6 مليون دولار، ولوحة "طبيعة صامتة لزهو وطبق الفاكهة" (Nature morte aux fleurs et au compotier) 8،3 مليون دولار.

وقد بيعت لوحة "الرجل والطفل" (Homme et enfant) التي تقول دار سوزبي إنها تعكس نمط الرسم التلقائي الأخير لبيكاسو وتجسّد دوره كأب، لقاء 24 مليون دولار.

ورغم أنّ هذه الأعمال هي الأقل شهرة، بيد أنّها فاقت التوقعات الموضوعة بكثير، إذ حصدت لوحة "وجبة الغداء على العشب" (Le dejeuner sur l’herbe) التي رسمها عام 1962، واستوحاها من لوحة لإدوار مانيه تحمل الاسم عينه رسمها عام 1863، بمبلغ يفوق أربعة أضعاف السعر الأعلى المقدّر.

Credit: Courtesy Sotheby's and MGM Resorts

وطرح المزاد أيضًا منحوتة لإبريق أبيض محفور عليه ثلاثة وجوه، أنجزه بيكاسو عام 1954، وتوقعت سوزبي أن يُباع بين 60 و80 ألف دولار، بيد أنّه اشتُري بـ315 ألف دولار.

كما كشفت بعض الأعمال الأخرى المعروضة تفاصيل حميمة عن حياة بيكاسو وأعماله، مثل رسم على السيراميك يظهر نافذة محترفه "كاليفورنيا" (La Californie) المطل على البحر، في مدينة كان بجنوبيّ فرنسا.

وجاء في بيان إعلامي صادر عن مجموعة "إم جي إم" في آب/أغسطس، أنّ الهدف من المزاد هو "تعميق التنوع والشمولية" بين المجموعة الفنية التي تمتلكها. ووفقًا لدار سوزبي، فإن جزءًا من عائدات أموال هذا المزاد ستُستثمر في السوق الفنية.

وقال متحدث باسم المجموعة من خلال دار سوزبي، إنّ "إم جي إم" تملك نحو 12 عملًا فنيًا لبيكاسو ستحلّ مكان الأعمال المُباعة في المزاد، في مطعم "بيكاسو" التابع لفندق "بيلاجيو".