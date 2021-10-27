لأول مرة منذ 4500 عام..أعمال فنية تُعرض تحت سفح أهرامات الجيزة بمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لأول مرة منذ 4,500 عام، تشهد منطقة أهرامات الجيزة الشهيرة في مصر معرضًا فنيًا دوليًا يضم أعمالًا مختلفة لفنانين معاصرين من مختلف أنحاء العالم.

وفي أحدث خداع بصري له، قام فنان الشارع الفرنسي جي آر بشطر قمة أحد أهرامات الجيزة العريقة في مصر.

لقطة تبرز زاوية أخرى من عمل الفني الخاص بجي آر تصوير: Courtesy Art D'Égypte

وهذا العمل الفني يُعد جزءًا من مجموعة منحوتات وأعمال فنية مركّبة واسعة النطاق لعشرة فنانين معاصرين.

ويستمر المعرض الذي يحمل عنوان "الأبد هو الآن" حتى السابع من نوفمبر تشرين/ الثاني المقبل. ووُصف بأنه الحدث الأول من نوعه في الموقع المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو والبالغ من العمر 4500 عام، وتنظمه مؤسسة "آرت دي ايجيبت"، وهي شركة تهدف إلى الترويج للفن المصري من خلال المعارض السنوية في المواقع التاريخية.

وجاء في بيان صادر عن "آرت دي إيجيبت" أن "المعرض يمثل اندماجاً بين التراث القديم والفن المعاصر".

وأضاف البيان: "أردنا أن نظهر الرابط بين تاريخنا وحاضرنا الذي سيستمر إلى الأبد ... التأثير العالمي العميق لمصر القديمة، واستمرارية هذا التأثير من خلال الفنون المعاصرة".

وفي مؤتمر صحفي حافل عُقد بالجيزة، الخميس، تحدث الفنان الإيطالي لورينزو كوين بشكل عاطفي في الموقع الأثري. قائلًا: "ليس لدي الكلمات للتعبير عن مشاعري الحقيقية في الوقت الحالي".

وأوضح كوين أن السبب في اختياره إنشاء هذا العمل الفني لهذا الموقع التاريخي هو "تكريم حقيقة أن المجتمع يعمل دائمًا بشكل أفضل ويمكنه تجاوز أي عقبة عندما يعمل معًا"، مضيفًا أنه يُعد "حدثًا تاريخيًا وشرفًا حقيقيًا".

وفيما يلي تعرف إلى جميع الأعمال الفنية المعروضة تحت سفح أهرامات الجيزة في معرض "الأبد هو الآن".

الفنان السعودي الأمير سلطان بن فهد، عمل فني بعنوان "رمسيس الثالث"

منظر للعمل الفني الذي قدمه الأمير سلطان بن فهد أمام الأهرامات تصوير: Courtesy MO4 Network/Art D'Égypte

العمل الفني المقدم يشمل بناء متاهة مـن المكعبات، تحمل نقشًا لتوقيع الملك رمسيس الثالث محفور على سطحها، يحاكي التوقيعات الملكية الفرعونية التي عثر عليها علماء الآثار في السعودية على صخرة ثابتة بمحافظة تيماء شمال المملكة، وهو الاكتشاف الذي يُعد نقطة تحول في دراسة جذور العلاقات الحضارية بين مصر وشبه الجزيرة العربية، وفقًا لموقع "بوابة الأهرام".

الفنان البرازيلي جواو تريفيسان، عمل فني بعنوان "الجسد الذي ينهض"

العمل الفني "الجسد الذي ينهض" يظهر مضاءً في الليل تصوير: Courtesy MO4 Network/Art D'Égypte

يبلغ ارتفاع العمل الفني 7 أمتار مبني من 74 عارضة خشبية مكدّسة لتشكيل شبكة مربعة مرتفعة، وفقًا لما ذكرته مؤسسة "آرت دي ايجيبت" عبر حسابها على "انستغرام".

الفنان الإيطالي لورنزو كوين، عمل فني بعنوان "معًا"

تلامس يدان بعضهما البعض بأطراف الأصابع في العمل الفني الذي يحمل عنوان "معًا" تصوير: Courtesy MO4 Network/Art D'Égypte

ويسعى العمل الفني "معًا" في تمثيل الرحلة العاطفية الإنسانية الخالدة في المكان على الأرض، حيث أصبح الزمن نسبي كدليل على عيش اللحظة، وفقًا لمؤسسة "آرت دي ايجيبت" عبر حسابها على "انستغرام".

الفنان المصري معتز نصر، عمل فني بعنوان "برزخ"

صورة للعمل الفني بعنوان "برزخ" للفنان المصري معتز نصر. تصوير: Courtesy MO4 Network/Art D'Égypte

ويمثل العمل الفني الخط الفاصل بين عالمين منقسمين، ولكنهما في الوقت ذاته متصلين عبر فضاء حدودي، كما يعد القارب الشمسي عند المصريين القدماء بمثابة ناقل يحمل الروح البشرية من هذا العالم إلى العالم الآخر، وفقًا لمؤسسة "آرت دي ايجيبت" عبر حسابها على "انستغرام".

الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف، عمل فني بعنوان "أوراباروس"

تركيب فني على شكل ساعة رملية، للفنان الروسي ألكسندر بونوماريف، في منطقة الأهرامات في الجيزة تصوير: Courtesy MO4 Network/Art D'Égypte

جيزيلا كولون من الولايات المتحدة، عمل فني بعنوان "الأبد الآن"

منظر لمنحوتة جيزيلا كولون المعدنية ذات الشكل الكروي بجوار الأهرامات العريقة. تصوير: Courtesy MO4 Network/Art D'Égypte

يصور العمل الفني غروب الشمس الذهبي الرائع على أبو الهول، وفقًا لبيان سفارة الولايات المتحدة في مصر.



الفنانة المصرية الأمريكية ‎شرين جرجس، عمل فني بعنوان "ها أنا أعود"

العمل الفني لشيرين جرجس "ها أنا أعود" المتناغم مع أهرامات الملكات مستوحى من الآلات الموسيقية في مصر القديمة، وفقًا لبيان سفارة الولايات المتحدة في مصر.

استوديو "شوستر وموسلي" البريطاني، عمل فني بعنوان "خطة درب النور"

ضوء الشمس ينعكس على العمل الفني الخاص باستوديو "شوستر + موسلي" تصوير: Courtesy MO4 Network/Art D'Égypte

والعمل الفني عبارة عن عدد من الأشكال الزجاجية البصرية الملصقة يدويًا وذات القواعد المعدنية، التي تتخذ شكل الهرم الزجاجي، وفقًا لمؤسسة "آرت دي ايجيبت" عبر حسابها على "انستغرام".

الفنان البريطاني ستيفن كوكس را، عمل فني بعنوان "المساحة الداخلية: خفرع"

تصوير: Courtesy MO4 Network/Art D'Égypte

‎متفرج يشاهد العمل الفني الذي يحمل عنوان "المساحة الداخلية: خفرع" لستيفن كوكس را.