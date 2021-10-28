أكبر تمثال في العالم العربي.. نصب تسواهن في العراق يقف كرمز للمرأة الميسانية في وجه الحروب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تذكر الغوريلا "هارامبي"، التي قُتلت في حديقة حيوان سينسيناتي، عام 2016؟ تم وضع تمثال برونزي لها أمام مقر "فيسبوك" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الثلاثاء، قبل أن تتم إزالته بسرعة.

وكان التمثال، الذي يبلغ ارتفاعه 7 أقدام، مصحوبًا بـ10 آلاف موزة، وُضعت أسفل شعار الشركة الأزرق.

ويُعد تمثال الغوريلا، الذي شوهد مؤخرًا أمام نصب "Charging Bull" الشهير في مدينة نيويورك الأمريكية بشارع وول ستريت، من عمل منظمة "Sapien Tribe".

وتصف المنظمة نفسها بأنها "أول أمة رقمية ذات سيادة مكرسة لوضع احتياجات ورفاهية البشر وكوكبنا أولاً".

صورة تظهر "هارامبي" في مواجهة مع تمثال Charging Bull الشهير في وول ستريت. Credit: Credit: Anthony Behar/Sipa

وفي بيان صحفي، قالت "Sapien Tribe" إن الأعمال المثيرة كانت تهدف إلى تسليط الضوء على "هياكل القوة المهيمنة التي أنشأتها المؤسسات المالية مثل وول ستريت وإمبراطوريات التكنولوجيا مثل فيسبوك، وكيف أصبحت بعيدة تمامًا عن احتياجات الأشخاص العاديين".

وكان من المفترض أن يكون التمثال موجودًا بشكل مؤقت في شارع وول ستريت، بحسب ما ذكرته "Sapien Tribe"، موضحة أنه سيظهر في مواقع أخرى غير معروفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأكدت المنظمة عبر البريد الإلكتروني أن التمثال لم يتم تثبيته بإذن من مدينة نيويورك، لكن الشرطة والسلطات المحلية الأخرى كانت "داعمة" للاحتجاج السلمي ووفرت أماكن إقامة.

ويُذكر أن التمثال تم إنشاؤه من قبل "Sapien Tribe" بواسطة شركتي "Minnesota Outshaped" و"Wood + Metal Fabrications".

وحتى الوقت الحالي، تم التبرع بالموز المستخدم في العمل إلى بنوك الطعام المحلية.