دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تساءلت يومًَا كيف تبدو حبة الملح عن قرب؟ وفي مقطع فيديو مثير للدهشة، يبرز مصور ألماني بشكل شديد الدقة، حبة من الملح خلال سقوطها، لتبدو وكأنها بلورة ثلجية.

ويحاول مصور الماكرو من ألمانيا، أولي بيلفيلت، من خلال مقاطع الفيديو الخاصة به، استكشاف العالم بطريقة غير مسبوقة، إذ يحول الأشياء اليومية المملة إلى مقاطع فيديو شيقة، للكشف عن عوالم خفية جديدة، حسبما ذكره لموقع CNN بالعربية.

قد يكون وضع الملح على طعامك من أكثر الأشياء العادية، ولكن بمساعدة تقنية جديدة، تمكن أحد المبدعين الرقميين من تحويله إلى حدث جدير بالاهتمام Credit: @macrofying

وتُعد الحسابات الشخصية الخاصة بالمصور البالغ من العمر 20 عامًا، والتي تحمل عنوان "Macrofying"، موطنًا لجميع أنواع مقاطع الفيديو الرائعة وغير المتوقعة، بفضل تكنولوجيا التكبير التي يستخدمها.

ويكشف بيلفيلت سر مقاطع الفيديو التي ينتجها قائلًا: "دائمًا ما تتكيف التكنولوجيا وراء مقاطع الفيديو الخاصة بي مع اللقطة التي أحاول الحصول عليها، وأستخدم بشكل أساسي كاميرا ذات معدل إطارات مرتفع مع مستشعر كبير لأتمكن من اقتصاص لقطتي للحصول على تأثير تكبير أعلى"، مضيفًا أن تلك النتائج مرتبطة بشكل كبير بالمحركات الصغيرة التي يتم التحكم فيها بواسطة الحاسوب وعنصر التوقيت المثالي.

تبدو حبة الملح هذه أشبه ببلورة ثلجية Credit: @macrofying

وتمكن بيلفيلت من تحويل رش الملح إلى حدث جدير بالاهتمام من خلال مقطع الفيديو الذي شاركه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيلفيلت أن مقطع الفيديو هذا، يُعد إحدى محاولاته الأولى لربط تقنية التكبير الكلي (macrozoom) الخاصة به، مع التقاط الفيديو بالحركة البطيئة، مشيرًا إلى أنه عمل طويلاً على هذه التقنية الجديدة.

وعن الصدى واسع النطاق الذي حققه مقطع الفيديو، قال بيلفيلت: "كنت سعيدًا برؤية مثل هذا التفاعل الرائع - مع أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر منصة تيك توك خلال أول يومين"، مضيفًا أنه بينما أثار المقطع دهشة الكثيرين، إلا أنه ترك بعض الأشخاص يتساءلون عما إذا كان حقيقيًا بالفعل.

وتتضمن بعض مقاطع الفيديو التي شاركها بيلفيلت عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة مقرّبة لزهرة، ونظرة ثاقبة على وعاء من حبوب الفطور.

ويأمل بيلفيلت من خلال مقاطع الفيديو الخاصة به، أن يمنح الناس شعورًا أفضل بالبيئة وأن يكون سببًا في تقديرهم للأشياء الصغيرة في الحياة بشكٍل أفضل، وفقًا لما ذكره.

ويعمل المصور الألماني على إنتاج مقاطع فيديو جديدة، إذ تلقى بالفعل الكثير من الأفكار الجديدة الرائعة بمساعدة متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكره.