دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لم تبدأ الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 بعد في بيكين، بيد أنّ المنافسة بين فريقي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بدأت من خلال تسجيل نقاط في مجال الموضة.

وبعد إعلان كندا عن شراكتها للسنوات الست المقبلة مع العلامة التجارية الخاصة بالملابس الرياضية "لولوليمون" "Lululemon"، الثلاثاء، وكشفها عن الأزياء الموحّدة لحفل افتتاح وختام الألعاب الأولمبية والبارالمبية (المخصصة لذوي الإعاقة) 2022، كشف مصمّم الأزياء العالمي رالف لورين عن الأزياء الموحّدة التي سيرتديها الرياضيون الأمريكيون خلال حفل الختام.

واستمرّ رالف لورين متصدرًا تصاميم أزياء الأولمبياد الموحّدة الرسمية للاعبين الأمريكيين، منذ عام 2008، إلا أن نزول الوافد الجديد "لولوليمون" إلى ساحة المنافسة من خلال تصميم أزياء رياضية أنيقة، قد يُعيد الحسابات.

وتلتصق صفة الدينامية بهذه الأزياء الرياضية الموحّدة. وبينما اعتمد لورين مقاربة كلاسيكية لتصميم هذه الأزياء، أقدمت العلامة التجارية الكندية على تصميم مجموعة أزياء نموذجية مزوّدة بخصائص استخدام متعدّدة، مثل تحويل المعطف إلى مخدة أو شال.

Credit: Sebastian Kim/Ralph Lauren Corporation

وعليه، يرتدي فريق الولايات المتحدة الأمريكية معاطف حمراء وبيضاء وزرقاء اللون، وقمصان تحمل العلم الأمريكي، وياقاتها المدوّرة هي تلك التي تميّزت بها تصاميم رالف لورين، بالإضافة إلى السراويل الضيّقة أو الصوفية. ورغب لورين بتسليط الضوء على قيمة الاستدامة من خلال هذه التصاميم، حيث استخدم مادة البوليستر المعاد تدويرها، والصوف المعاد تدويره، ومعايير الصوف المسؤول (RWS).

Credit: Lululemon

وفي المقابل، استعانت أزياء الفريق الكندي الموحّدة الحمراء اللون أو البيضاء بالتكنولوجيا، حيث استخدمت قماشًا عازلًا، يمتصّ التعرّق، فضلاً عن مثبطات للبكتيريا وقدرتها على التنفس، بالإضافة إلى كونها مقاومة للماء والرياح، ومزودة بإشارات على الطبقات.

وتكثر في هذه الأزياء الجيوب المخفية، وتظهر ورقة القيقب (شعار كندا) كأيقونة خفرة بالإضافة إلى طباعتها على نحو مجرد. وسيرتدي الرياضيون سترات واقية، ومعاطف ثقيلة، وقبعات شتوية وأخرى مزوّدة بسحّاب، مع خصائص تعديل متعدّدة.

وتضع الشراكة مع "لولوليمون" نقطة نهائية على تصاميم شركة "هادسونز باي" التي صممت أزياء كندا الموحّدة للألعاب الأولمبية منذ دورة الألعاب الشتوية في تورينو عام 2006. وكانت الأزياء الأخيرة الخاصة بالألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو ثمرة تعاون هذه الشركة مع العلامة التجارية ليفايس "LEVI’S"، لكنّها لم تحظ بقبول جماهيري.

وفي بيان صحفي، علّق المتزلج المشارك في الألعاب البارالمبية فريديرك تورجن، أنه مقتنع بأنّ العالم سيُذهل بالأزياء الخاصة بألعاب 2022، ووصفها بأنّها: "في الحقيقة فريدة من نوعها، والعالم سيغار ممّا لدينا".