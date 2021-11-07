دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الجبال الواقعة شمال مدينة سان دييغو الأمريكية، ستجد قصرًا حديثًا مصنوعًا من الخرسانة والزجاج، لُقب بـ"Razor House"، على اسم ممر "Razor Point" القريب من المنطقة.

واليوم، يُعد هذا القصر موطنًا لشخصيتين مشهورتين، وهما المغنية أليشيا كيز وزوجها الموسيقي سويز بيتز، مع طفليهما جينيسيس وإيجيبت.

ومنذ ذلك الحين، أطلق الثنائي اسم "دريم لاند"، أي "أرض الأحلام"، على مكان إقامتهما، حيث ستجد أسطولًا من سيارات فيراري، ومسبح لا متناهي، واستوديو تسجيل بعيد في مساحة يسميها بيتز بـ"الأرضية الكبيرة".

ويتميز المنزل بإطلالات على المحيط الهادئ، ويُقال إنه ألهم قصر توني ستارك في "الرجل الحديدي"، وفقًا لمجلة "Architectural Digest"، التي تكرس غلاف إصدارها، في ديسمبر/ كانون الأول، لهذه الملكية.

وفي حديثه مع المجلة، كشف سويز بيتز عن إعجابه بهذا القصر قبل فترة طويلة من شرائه.

وأوضح أن مساحة القصر تصل إلى 11 ألف قدم مربع، حيث وضع صورته خلفية لهاتفه لمدة 8 سنوات، قبل أن ينتقل الثنائي للعيش فيه، إذ قال: "كان مهمًا للغاية بالنسبة لي".

أطلق الثنائي الشهير لقب "دريم لاند" على مكان إقامتهما. Credit: Credit: Courtesy Architectural Digest

وعندما أرسل وكيل العقارات رسالة إلى الزوجين، يقول فيها إن المنزل معروض للبيع، كان بيتز خائفًا من تردّد زوجته للانتقال غربًا، مع العلم أنها تحب الاستقرار على الساحل الشرقي.

ولكن، بعد دعوة المالك السابق للزوجين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنزل، بدأت كيز تتخيل حياتها هناك، وفقًا لـ "Architectural Digest".

صورة معلقة في غرفة الطعام العائلية، وهي تابعة للفنان الأمريكي النرويجي، تويين أوجيه أودوتولا. Credit: Credit: Courtesy Architectural Digest

وبعد شراء المنزل أخيرًا في عام 2019، كلفت كيز وزوجها المصممة الداخلية في مدينة نيويورك الأمريكية، كيلي بيهون، بتحويل المساحة إلى "دريم لاند".

وبدورها، حرصت المصممة على استخدام سجاد الصوف المغربي، والمفروشات المخملية، إضافة إلى لوحة ألوان ترابية تتناسب مع محيط المنزل.

وتعكس العناصر الرئيسية للأثاث جميع منحنيات البناء المميزة، مع وجود أرائك مستديرة، وطاولات قهوة دائرية منتشرة في جميع أنحاء المنزل.

ويحتضن منزل الثنائي أكثر من ألف عمل فني، جُمعت على مدى قرنين من الزمان.

وزُينت الجدران بقطع فريدة من نوعها، يعود بعضها إلى الفنانين "كاوس"، وجان ميشيل باسكيات.

وقال بيتز: "أحب فكرة أن 90 بالمائة من الأعمال الفنية في المنزل تعود لفنانين أصبحوا بمثابة أصدقاء لنا الآن"، مضيفًا أن بعضهم قد احتفل أو أمضى الليل في المنزل.

وتم إضفاء بعض العناصر العاطفية أيضًا إلى تصميم المنزل الداخلي، بما في ذلك بيانو صغير للأطفال تم إهدائه إلى كيز من قبل شركة التسجيلات الخاصة بها، عندما بلغت الـ 16 عامًا.