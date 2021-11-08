مصري يتخيل أحياء القاهرة القديمة مثل شوارع طوكيو اليابانية.. كيف ظهرت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعرف الأحياء الشعبية القديمة، بالعاصمة المصرية القاهرة، بالأجواء البسيطة التي تعود بك إلى زمن الطيبين، ولكن في هذا المشروع الفني، يُعيد فنان رقمي تخيل أحياء القاهرة القديمة بشكل مختلف من خلال إضافة طابع تشتهر به الأحياء اليابانية، أي لافتات النيون.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، يشرح المصري أسامة الرفاعي أن فكرة المشروع الذي يحمل عنوان "Transition" جاءت بمحض الصدفة، حينما كان يتدرّب على استخدام برنامج التصميم "بلندر" بشكل أكثر إحترافية.

Credit: Osama El Refaei/ @osamaelrefaei

ويقول الرفاعي: "في البداية حاولت إعادة تخيل الشوارع القديمة في مصر، والشبيهة بالمنطقة التي أعيش فيها، إذ تتمتع بعناصر وجماليات غير موجودة في أي مكان آخر".

وخلال فترة عمله، خطرت للرفاعي فكرة إضافة عناصر تعطي بُعدًا دراميًا للمكان، كأن هناك قصة أو أحداث ما تدور في المكان، ومن هنا بدأت فكرة مشروع "Cyberpunk"، أي نوع من أنواع الخيال العلمي المشهور بتركيزه على عالم التقنية المتطورة والعالم السفلي.

Credit: Osama El Refaei/ @osamaelrefaei

ولكن الرفاعي لم يرغب بأن يتعمق في الموضوع المستقبلي بشكل صريح حتى لا "يلغي المعالم القديمة من الشارع"، لذا خطرت له فكرة إضافة لافتات النيون ليصبح الموضوع وكأنه قيد التطوير، أي في مرحلة الـ "Transition"، وهو العنوان الذي اختاره للمشروع في نهاية المطاف.

ويوضح الرفاعي أن لافتات النيون التي تبرز في الصور التي صممها، رغم أنها تظهر كتابات باللغة العربية، إلا أن شكلها العام متأثر بلافتات النيون الموجودة في ضواحي طوكيو في اليابان.

Credit: Osama El Refaei/ @osamaelrefaei

ويبرز الرفاعي في مشروعه الفني العديد من العناصر، مثل محل الكشري، والكراسي الخشبية من الخيزران، إذ تعد جزءًا لا يتجزء من الشارع المصري، وتضفي طابع أحياء مصر الشعبية المتعارف عليها، بحسب ما ذكره.

Credit: Osama El Refaei/ @osamaelrefaei

ومن وجهة نظر الرفاعي، فإن التغيير يطرأ على أي مكان في العالم بطبيعة الحال، كما أنه يتأثر بالتقنيات الحديثة بشكل أو آخر، وهذا ما تشهده بالفعل أحياء القاهرة القديمة.

وكانت أصداء المشروع إيجابية للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي.